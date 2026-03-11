Städare
2026-03-11
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
Städare - Sommar i fjällen med ordning och omtanke
Vi söker dig som älskar ordning, reda och fjälliv!
Vill du ha ett aktivt jobb där du får vara med och skapa den där magiska hotellkänslan? Vi söker nu drivna och erfarna personer som vill förstärka vårt team under sommarsäsongen. Hos oss är det ni i Housekeeping som sätter guldkanterna - det är tack vare er gästerna kan pusta ut och njuta av sin fjällvistelse till fullo!
Om tjänsten
Vi söker personal inför sommaren, från slutet av juni till augusti ut. Vi ser gärna att vi får behålla våra stjärnor längre, så det finns goda möjligheter till förlängning över både höst och vinter!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet: Du har jobbat med städning tidigare (krav). Har du erfarenhet från just hotellstäd så blir vi extra glada!
Är en "doer": Du gillar att ta i, är effektiv och trivs när det händer saker.
Har öga för detaljer: Du ser det där lilla extra som gör att ett rum känns lyxigt och välkomnande.
Är en positiv lagspelare: Du bidrar till den härliga stämningen i personalgruppen och hjälper alltid en kollega i behov.
Varför välja Storhogna i sommar?
Att jobba hos oss är mer än bara ett jobb - det är en livsstil:
Boende fixat: Vi erbjuder personalboende för dig som vill bo och leva mitt i fjällvärlden.
Härliga förmåner: Fri tillgång till gym, pool och bastu samt fina rabatter på mat, spa och i vår shop.
Äventyret väntar: Utnyttja lediga timmar till vandring, cykling eller bara en kaffe med utsikt.
Ansökan
Skicka in ditt CV och ett personligt brev via vårt rekryteringsverktyg. Vi kör intervjuer löpande, så vänta inte!
Frågor? Kontakta Gustav Tegnander på gustav.tegnander@storhogna.com
Vi ser fram emot att träffa dig! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Hotellfastighet AB
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa Kontakt
Gustav Tegnander gustav.tegnander@storhogna.com Jobbnummer
9789439