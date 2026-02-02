Städare

Bohus-Malmöns Servicetjänster AB / Städarjobb / Sotenäs
2026-02-02


Visa alla städarjobb i Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum, Uddevalla eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bohus-Malmöns Servicetjänster AB i Sotenäs

Vi söker medarbetare för säsongen, vill du arbeta med hemstäd, lokalstäd, trappstäd och har erfarenhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, flexibel, positiv inställning, har egen bil och körkort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: madeleine@husochtradgardsotenas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan städ".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bohus-Malmöns Servicetjänster AB (org.nr 556804-3805), https://www.husochtradgardsotenas.se/
Grönviks industriområde 4 (visa karta)
456 55  BOHUS-MALMÖN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9717962

Prenumerera på jobb från Bohus-Malmöns Servicetjänster AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bohus-Malmöns Servicetjänster AB: