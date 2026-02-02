Städare
Bohus-Malmöns Servicetjänster AB / Städarjobb / Sotenäs Visa alla städarjobb i Sotenäs
2026-02-02
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bohus-Malmöns Servicetjänster AB i Sotenäs
Vi söker medarbetare för säsongen, vill du arbeta med hemstäd, lokalstäd, trappstäd och har erfarenhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, flexibel, positiv inställning, har egen bil och körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: madeleine@husochtradgardsotenas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan städ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bohus-Malmöns Servicetjänster AB
(org.nr 556804-3805), https://www.husochtradgardsotenas.se/
Grönviks industriområde 4 (visa karta
)
456 55 BOHUS-MALMÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9717962