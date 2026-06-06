Tätskiktsmontör i Stockholm

Arkadia tak och entreprenad AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm
2026-06-06


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Publiceringsdatum
2026-06-06

Om tjänsten
Arkadia Tak & Entreprenad AB söker nu erfarna tätskiktsmontörer till våra pågående och kommande entreprenadprojekt inom tak och tätskikt.
Vi söker dig som har erfarenhet av tätskiktsarbeten och som vill arbeta i projekt där kvalitet, struktur och yrkesstolthet står i fokus. Hos oss arbetar du i en produktionsnära organisation med tydlig arbetsledning, ordning i projekten och långsiktighet i samarbetena.
Arbetet omfattar främst entreprenader inom nyproduktion, ROT och omläggning av yttertak.
Vi söker dig som har erfarenhet av:
Tätskiktsarbeten på tak - Minst 2år
Takpapp / PVC
Svetsning och montage
Rivning, isolering och uppbyggnad av taksystem

Kvalifikationer
Heta Arbeten
Fallskydd
Minst 1–2 års erfarenhet
Svenska eller engelska i tal

Meriterande
B-körkort
Liftkort
ResitrixCertifikat

Arkadia Tak erbjuder
Heltid
Lön enligt kollektivavtal
Stabil projektportfölj
Seriösa entreprenader och tydlig arbetsledning
Möjlighet att utvecklas i ett växande bolag

Vi söker montörer som tar ansvar, håller kvalitet och vill vara en del av ett företag med höga ambitioner ute i produktionen
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Via mail
E-post: info@arkadia-tak.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tätskiktsmontör 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arkadia tak och entreprenad AB (org.nr 559515-6612)
Västberga alle 25 (visa karta)
126 36  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholms län

Jobbnummer
9951032

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