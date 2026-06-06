Vi söker härliga glada kockar till Pinchos Sundbyberg

Pincho Nation AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-06


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We are looking for enthusiastic and reliable cooks to join our team at Pinchos Sundbyberg. Your responsibilities will include food preparation, cooking, maintaining high hygiene standards, and working closely with colleagues to deliver an excellent guest experience in a fast-paced restaurant environment

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3378144-2039894".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pincho Nation AB (org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta)
172 67  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Pinchos

Kontakt
Bettina Andersen
bettina.andersen@pinchos.se

Jobbnummer
9951037

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