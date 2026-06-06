Vi söker härliga glada kockar till Pinchos Sundbyberg
Pincho Nation AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pincho Nation AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Täby
, Södertälje
, Norrtälje
eller i hela Sverige
We are looking for enthusiastic and reliable cooks to join our team at Pinchos Sundbyberg. Your responsibilities will include food preparation, cooking, maintaining high hygiene standards, and working closely with colleagues to deliver an excellent guest experience in a fast-paced restaurant environment Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3378144-2039894". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), https://career.pinchos.se
Sundbybergs torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Pinchos Kontakt
Bettina Andersen bettina.andersen@pinchos.se Jobbnummer
9951037