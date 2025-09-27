Städare
Säävs AB söker en person som kan jobba som timanställd hos oss. Främst gäller det hemstäd men det kan absolut finnas möjlighet till utökade timmar om du kan och vill även jobba med Flyttstäd och fönsterputs.
Erfarenhet är absolut ett plus men det viktigaste är viljan att lära sig.
Säävs fokuserar mycket på kontakten med kunden där vi försöker ge kunden ett bemötande som är lite extra.
Bra kunskaper i tal och skrift i svenska språket är ett krav för övrigt är det viktigaste att du är en positiv person som trivs med att arbeta med människor .
Som anställd hos Säävs har du tillgång till friskvård.
Vi tillämpar 3 mån provanställning.
Lönen 160kr per h plus 12% semesterersättning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: saavsab@outlook.com Arbetsgivare Säävs Hushållsnära tjänster AB
