2026-02-15
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi är ett litet, personligt städ- och flyttföretag som utgår ifrån Åkersberga men med kunder i hela Stockholms län. Vi har mycket goda relationer till våra kunder och våra ambitioner är trygghet, kvalitet och omtanke. Tillsammans med våra medarbetare är vi ett glatt team som alltid är lyhörda för kundens behov och önskemål!
Nu söker vi två engagerade och erfarna städare som vill bli en del av vårt dynamiska serviceteam. Tillsammans kommer ni att arbeta med storstädning hos våra kunder.
Som en del av vårt serviceteam ansvarar ni för att utföra noggrant och kvalitativt storstädningsarbete och säkerställa att våra kunder får en ren, fräsch och välstädad miljö. Arbetet ska utföras effektivt, med hög noggrannhet och ett öga för detaljer.
Våra nya kollegor behöver vara självgående, pålitliga och ha en stark arbetsmoral. Ni ska också vara organiserade och kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Att ni dessutom har ett öga för detaljer och hela tiden strävar efter att leverera högkvalitativ service till våra kunder ser vi som en självklarhet.
Eftersom vi utgår från Åkersberga ser vi det som en fördel om våra nya kollegor är bosatta på norra sidan av Stockholm.
Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom städning, vi kommer att kräva och verifiera referenser.
Ni ska ha B-körkort och ha haft det i minst 3 år.
Erfarenhet av att köra både automat- och manuellt växlade bilar.
Flytande kunskaper i svenska eller engelska.
Om anställningen:
Omfattning: 75-100% eller enligt överenskommelse.
Fast månadslön enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Möjlighet till förmånsbil
Tillträde: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om ni uppfyller våra krav och tror att ni skulle passa bra i vårt team och i denna tjänst, ser vi fram emot att höra från er.
Skicka in er ansökan med CV och referenser till jobb@ywc-service.se
. Vänligen ange "Städare Storstädning" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att välkomna er till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@ywc-service.se
Vedran Juresic jobb@ywc-service.se
