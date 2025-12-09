Städare - Heltid

Hirely AB / Städarjobb / Örebro
2025-12-09


Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete? Nu söker vi en städare på heltid till vår kund i Örebro! Här får du möjlighet att bidra till rena och trivsamma miljöer samtidigt som du blir en viktig del av ett härligt team.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Om tjänsten
Du arbetar med daglig lokalvård hos företag och verksamheter i Örebroområdet. Arbetsuppgifterna varierar och kan inkludera allt från kontorsstädning till trapphus, gemensamhetsytor och andra lokaler.

Dina arbetsuppgifter
Daglig städning och underhåll av lokaler

Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor

Avfallshantering

Påfyllning av förbrukningsmaterial

Säkerställa att kvalitet och hygienstandard alltid upprätthålls

Vi söker dig som

Är noggrann, självständig och serviceinriktad

Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Har ett positivt bemötande och god samarbetsförmåga

Meriterande:

Erfarenhet av städyrket

B-körkort

Vi erbjuder

Fast heltidsanställning

Trygg arbetsgivare med kollektivavtal

Introduktion och stöttning från erfarna kollegor

Möjlighet att utvecklas inom lokalvård

Plats & omfattning

Placering: Örebro

Anställning: Heltid, vardagar dagtid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9634615

