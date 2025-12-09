Städare - Heltid
Hirely AB / Städarjobb / Örebro Visa alla städarjobb i Örebro
2025-12-09
Är du noggrann, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete? Nu söker vi en städare på heltid till vår kund i Örebro! Här får du möjlighet att bidra till rena och trivsamma miljöer samtidigt som du blir en viktig del av ett härligt team.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Du arbetar med daglig lokalvård hos företag och verksamheter i Örebroområdet. Arbetsuppgifterna varierar och kan inkludera allt från kontorsstädning till trapphus, gemensamhetsytor och andra lokaler.Dina arbetsuppgifter
Daglig städning och underhåll av lokaler
Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor
Avfallshantering
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Säkerställa att kvalitet och hygienstandard alltid upprätthålls
Vi söker dig som
Är noggrann, självständig och serviceinriktad
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har ett positivt bemötande och god samarbetsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet av städyrket
B-körkort
Vi erbjuder
Fast heltidsanställning
Trygg arbetsgivare med kollektivavtal
Introduktion och stöttning från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom lokalvård
Plats & omfattning
Placering: Örebro
Anställning: Heltid, vardagar dagtid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9634615