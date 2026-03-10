Städ och renhållning
Fresh Solution i Linköping AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fresh Solution i Linköping AB i Linköping
Hej!
Vi söker efter en driven och engagerad person med körkort B för att ansluta sig till vårt team!
Som städare /låkalvårdare kommer du at vara ansvarig för renlighet på många olika platser, kör säkert, kommunicera, arbeta ensam och sammarbeta. Du ska träffa vänliga och hjälpsamma lagkamrater.
Varmt välkommen!
du inte har körkort B, kommer din ansökan inte att behandlas.
Skicka din ansökan, inklusive CV och personligt brev tillbutrimesnieguole@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
intervju
E-post: butrimesnieguole@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresh Solution i Linköping AB
(org.nr 559079-3922)
Snickaregatan 11 (visa karta
)
581 04 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786445