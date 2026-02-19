Städ och logistik
SC Sundsvall AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-02-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SC Sundsvall AB i Sundsvall
ta Clara i Sundsvall söker Lokalvårdare & Varumottagare
Vill du bli en viktig del av teamet på S:ta Clara? Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull person som ser till att vår restaurang är i toppskick och att våra varuflöden fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Rollen är en kombination av lokalvård och logistik. Du arbetar under tider då restaurangen är stängd, vilket innebär att du har stort eget ansvar för att strukturera ditt arbete så att allt är klart inför öppning.Arbetsuppgifter
Lokalvård: Daglig städning av restaurangens lokaler och gästytor för att säkerställa en hög standard.
Varumottagning: Ta emot leveranser, kontrollera följesedlar och se till att varor sorteras in på rätt plats i våra lager.
Vi söker dig som:
Är punktlig, noggrann och trivs med fysiskt arbete (tunga lyft förekommer).
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Trivs med arbetstider förlagda till morgon/förmiddag innan restaurangen öppnar.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsplats i en trivsam miljö mitt i Sundsvall Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: sundsvall@staclara.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SC Sundsvall AB
(org.nr 559026-2522)
Trädgårdsgatan 22 (visa karta
)
852 31 SUNDSVALL Jobbnummer
9751177