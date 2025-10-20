Städ

Spot On städservice AB / Städarjobb / Göteborg
2025-10-20


Vi på Spot On städservice söker en ansvarsfull medarbetare som vill vara med och utveckla vårt företag till nya nivåer.
Vi utgår från vårt kontor i Frölunda och städar i Göteborg med omnejd. Arbetet innebär regelbunden städning där arbetstid och dagar kan variera.
Vi har varierande städuppdrag som,
Hemstädning, fönsterputs, flyttstädning, visningsstäd, byggstädning mm.
Du som söker ska ha tidigare erfarenhet av städ, kunna komminicera på svenska och ha B-körkort. Du trivs med att arbeta självständigt men även i team.
Som person är du,
• Serviceminded
• Noggrann
• Punktlig
• Positiv
• Lagledare
• Flexibel
• Lösningsorienterad
• Kvalitetssäker

Tjänsten ska tillsättas omgående och vi rekryterar löpande.
Ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: info@spoton-stadservice.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Spot On städservice AB (org.nr 559346-7078), https://spoton-stadservice.se/
JA Wettergrensgata 4 (visa karta)
421 30  VÄSTRA FRÖLUNDA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
sofia Munkdahl
info@spoton-stadservice.se
0763979729

Jobbnummer
9565833

