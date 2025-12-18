Stabsassistent logistik vid Helikopterflottiljens Flottiljstab A4
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Är du intresserad av att vara en del av vårt arbetslag, arbeta med administration och logistikuppgifter på flottiljstabsnivå? Då är du den vi söker. Helikopterflottiljen är ett förband som ständigt är på väg och där är du en nyckelperson för att skapa förutsättningar för avdelningen att bedriva sin verksamhet och säkerställa att vår arbetsplats fungerar.
Tjänsten passar för dig som vill jobba självständigt inom givna ramar samt gillar att hjälpa andra människor och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Om enheten
Du blir placerad på A4 i Helikopterflottiljens stab på Malmen. A4 funktionsleder samt stödjer inom logistikområdet avseende förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst, försvarsmedicin, infrastruktur och yttre miljö. På A4 blir du en del av ledningsgruppen och din befattning är placerad under chef A4.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som stabsassistent kommer du att utgöra handgripligt och administrativt stöd till hela avdelningen. Planering och hantering av inkommande och utgående information i flera ledningssystem blir en del av det dagliga arbetet. Vidare kommer du delta i förberedelser, dokumentation samt uppföljning av på avdelningen förekommande verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med godkända betyg.
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning.
• Goda kunskaper i Office-paketet.
• Goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift, i såväl svenska som engelska.
• B-körkort, manuell växellåda.
Meriterande
• Goda kunskaper i Försvarsmaktens olika IT-system såsom PRIO och VIDAR.
• Genomförd militär grundutbildning som stabsassistent.Dina personliga egenskaper
Du är en driven individ med känsla för service. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Vidare krävs för att trivas i rollen att du är ordningsam och ansvarstagande samt att du är trygg i att arbeta i en miljö där förutsättningar och arbetsuppgifter snabbt kan ändras.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: GSS/K
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter som under kortare tid bedrivs på annan ort eller utomlands kan förekomma.
Tjänsten innebär krigsplacering och kommer därför föregås av såväl hälsoundersökning som fysiska tester.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Maria Lugn
Fackliga företrädare:
OFR-S Christoffer Willers
SACO-S Suzanne Ericsson
SEKO Urban Hellqvist
Samtliga nås via Hkpflj vxl. 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653986