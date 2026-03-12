ST-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Eksjö Visa alla läkarjobb i Eksjö
2026-03-12
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Nu söker vi nya ST-läkare inom anestesi och intensivvård i Eksjö!
Rollen som ST- läkare
Du är legitimerad läkare, alternativt inom kort avslutar din AT-utbildning och vill ha ett arbete där du kombinerar praktiskt arbete med teoretiska kunskaper. Tjänsten är på heltid med tillträde under 2026. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala och körkort krävs i tjänsten.
Din blivande arbetsplats
På operation ansvarar anestesiläkaren för patientens vitala funktioner under operation samt för sövning och övriga bedövningsformer. På intensivvårdsavdelningen ansvarar anestesiläkaren för patienter som sviktar i olika organ och dess behandling. Arbetet innehåller även praktiska moment såsom centrala infarter. Operationsenheten utför planerad verksamhet inom kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, Öron-, näs- och hals samt tandoperationer. Operationsverksamheten är även öppen för akuta ingrepp dygnet runt. Den akuta verksamheten står för cirka 30% av den operativa verksamheten. Vår intensivvårdsavdelning har fyra vårdplatser där vi tar emot patienter med svår svikt i vitala funktioner. Vi har även två uppvakningsavdelningar varav den ena är öppen dygnet runt. Vårt mål är att bedriva operations- och intensivvårdsverksamhet dygnet om, årets alla dagar. Vi vill upprätthålla ett gott flöde och säker vård i samarbete med övriga medarbetare på kliniken/sjukhuset. Vi strävar efter bra bemötande och goda relationer med våra patienter, interaktionskliniker och övriga sjukhus i Regionen.Publiceringsdatum2026-03-12Profil
Vi söker dig som är trygg i dig själv med god självinsikt och intresse för akutsjukvård. Du behöver själv kunna planera och strukturera ditt arbete i vardagen. Ingen arbetsdag är den andra lik och du har hela tiden gott stöd av dina kollegor på en arbetsplats där alla ställer upp för varandra. Det är därför viktigt att du som söker är flexibel och har förmåga att i team hitta lösningar för de situationer man ställs inför. Du arbetar bra tillsammans med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Förmåga att se helheter och ta hänsyn till patientens och verksamhetens bästa, liksom att vara lugn och kontrollerad i pressade situationer är egenskaper vi värderar högt och vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Här arbetar vi alla nära varandra vilket bidrar till en trevlig och stimulerande arbetsmiljö där du som ST-läkare deltar i alla delar av klinikens verksamheter samtidigt som din utbildning fortgår. I tjänstgöringen ingår randning för att erhålla kompetens ibland annat neonatalvård, klinisk fysiologi samt specialistvård vid universitetssjukhus. Våra medarbetare deltar aktivt i klinikens utvecklings och förbättringsarbete samt i utbildning av läkarkollegor och övrig personal. Vårt fokus är teamarbete med patienten i fokus - det innebär att vi arbetar i team kring patienterna på både IVA och på operation.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carina Garnå tfn: 010-243 10 01.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2026-03-29. Urval och intervjuer kommer att hållas löpande .
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Vill du få en inblick hur det är att arbeta hos oss på Op/Iva i Eksjö?
Kolla in och följ vårt Instagramkonto. På Instagram heter vi anopiva_eksjo
Där kan du se några av dina framtida kollegor och mer om vårt spännande arbete!
Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 220 medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, postoperativ vård, sterilteknik och vårdadministration. Vår ambition är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med områden som arbetsmiljö, patientsäkerhet och hållbart yrkesliv. Kliniken flyttade in i helt nya lokaler år 2020 och är nu en av Sveriges mest moderna operations- och intensivvårdskliniker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K207/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9792151