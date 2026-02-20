ST-läkare
Region Jönköpings län / Läkarjobb / Värnamo Visa alla läkarjobb i Värnamo
2026-02-20
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Bra Liv Vråen vårdcentral
Vill Du vara med och utveckla framtidens bästa primärvård tillsammans med oss på Bra Liv Vråen vårdcentral?
Rollen som ST- läkare
Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % men sysselsättningsgrad går att diskutera efter önskemål. Tillträde enligt överenskommelse. Även du som ännu inte är klar med din AT tjänstgöring är välkommen att söka.
Som ST läkare på Bra Liv Vråen vårdcentral arbetar du tillsammans med flera andra engagerade ST läkare och erfarna specialister i allmänmedicin. Alla läkare på vårdcentralen brinner för att hjälpa nya kollegor in i primärvårdsarbetet vilket innebär att du kommer bli väl omhändertagen.
Arbetet på vårdcentralen är varierande med planerade och akuta patientbesök, efter hand som du kommer in i arbetet kommer även barnhälsovård, medverkan på särskilda boenden och vissa jourpass på Närakuten att ingå. För oss är kontinuitet viktigt varför du företrädesvis träffar dina egna patienter. Vi arbetar aktivt med triagering och samarbete med övriga professioner för att utveckla verksamheten och använda våra resurser på bästa sätt.
Vi erbjuder dig ett roligt och spännande arbete med många kontaktytor där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Vår verksamhet bygger på personliga möten. Du ska kunna samarbeta med olika professioner och genom ditt personliga engagemang och professionella förhållningssätt bidra till hög medicinskt kvalitet och trygghet för vår befolkning.
Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vi skapar förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
För dig som ska göra bastjänstgöring (BT) i inledningen av din ST kan en tidsbegränsad visstidsanställning inledningsvis bli aktuell med målsättningen att anställningen övergår till en tillsvidareanställning. Vid avslutad AT eller BT kan vi erbjuda dig en tillsvidareanställning som ST. RJL har ett koncept för BT som gynnar både dig som medarbetare och arbetsplatsen. Läs mer om vår struktur för BT och ST på: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/AT-ST-och-PTP/
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Vråen vårdcentral arbetar för en patientorienterad, stabil och effektiv primärvårdsmottagning. Vårdcentralen har cirka 12 400 listade invånare och vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv. Vi har en gemensam organisation och nära samarbete med Rydaholms vårdcentral. Värnamo är en vacker och lugn stad där Lagan sakta rinner förbi. Staden har ett utbud av det mesta man kan önska av en småstad, såsom restauranger, affärer, kultur och idrottsanläggning. Det bor cirka 22 500 invånare i centralorten och cirka 34 600 i kommunen. Det är enkelt att förflytta sig då det finns goda möjligheter för både cykel, bil och kollektiva medel.Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som:
• Har svensk läkarlegitimation samt bra kunskaper i det svenska språket (på minst C1-nivå).
• Kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner.
• Är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande.
• Är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss.
• Tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor.
• Kan anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
• Genom ett gott samarbete med ledning och kollegor vill bidra till att skapa delaktighet och en god arbetsmiljö.
Har du B körkort är det en fördel, men inget krav.
Läs mer kring vår läkarrekrytering inom Bra Liv https://rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/lararrekrytering/
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder:
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
• Omväxlande och stimulerande arbete i en god lärandemiljö.
• Ett väldefinierat uppdrag med egen patientlista där du kan jobba med hög kontinuitet.
• En trevlig och kompetent personalgrupp med bra stämning och god arbetsmiljö i fräscha lokaler.
• Individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Vårdcentralerna Bra Livs övriga läkare.
• Förmånliga anställningsvillkor.
• För denna tjänst ingår även ett zontillägg utöver grundlön.
Som ST-läkare sker din ST-planering i samverkan mellan dig, handledare, verksamhetschef och studierektor. Hos oss får du kontinuerlig handledning av erfarna kollegor. ST-läkarna inom sjukvårdsområdet träffas regelbundet tillsammans med studierektor. Vi är mycket stolta över vårt ST-program.
Samarbete med Futurum, Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet och Qulturum, Regionens enhet för verksamhetsutveckling och förbättringar, gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller mot en framtida ledarroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
Verksamhetschef Margareta Nyberg
telefon: 010 - 244 30 06, e-post: margareta.nyberg@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 2026-03-31 urval och intervjuer sker löpande.
Vill du anta utmaningen att vara med och utveckla vårdcentralen är du varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B154/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9754849