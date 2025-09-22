Sspf-Koordinator
2025-09-22
Publiceringsdatum2025-09-22
Vill du vara med och skapa trygga uppväxtvillkor för barn och unga?
Vi söker nu en engagerad och drivande SSPF-koordinator som vill arbeta i gränslandet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid - för att förebygga kriminalitet, främja goda livschanser och möta de krav och möjligheter som nya socialtjänstlagen ställer på en tillgänglig, samverkande och förebyggande socialtjänst.
Kungälvs kommun är i en stark utvecklingsfas. Med nya socialtjänstlagen som grund bygger vi en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst. I brottsförebyggandeteamet ingår SIG, fältare, socialsekreterare i samverkan med polis samt även SSPF-arbetet som är ett av våra viktigaste nav för att:
Stärka det tidiga stödet till familjer.
Förebygga rekrytering till kriminalitet.
Skapa trygga, inkluderande uppväxtmiljöer.
Här får du en möjlighet att påverka både struktur och innehåll i ett arbete som gör skillnad - varje dag.Dina arbetsuppgifter
Som SSPF-koordinator blir du en central länk i kommunens samverkansarbete och en motor i det långsiktiga arbetet för barns och ungas trygghet - en nyckelroll i Kungälvs arbete för tidiga och förebyggande insatser.
I uppdraget ingår att:
Samordna och leda SSPF-processen- Planera, kalla till och följa upp SSPF-möten mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.
Utveckla och kvalitetssäkra arbetssättet- Säkerställa att strukturen följs, att metoden utvecklas i linje med lagkrav och lokala behov, samt dokumentera och analysera arbetet.
Tidiga och förebyggande insatser- Stärka SSPF som ett nav i kommunens tidiga insatser - från att identifiera yngre barn i riskzon till att skapa tryggare skol- och fritidsmiljöer.
Kunskapsspridning och kompetenshöjning- Bidra till att hela organisationen håller en hög kunskapsnivå om risk- och skyddsfaktorer, rekrytering till kriminalitet och stöd till familjer.
Omvärldsbevakning och utveckling- Följa forskning och framgångsrika exempel från andra kommuner, driva utvecklingsprojekt och bidra med nya idéer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning.
Dokumenterad erfarenhet av samverkan kring barn och unga, gärna med fördjupad kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt förebyggande arbete.
Förmåga att strukturera, leda och driva processer, med god analytisk förmåga och vana att följa upp resultat.
Ett relationsskapande och kommunikativt arbetssätt som skapar förtroende mellan professioner och gentemot barn, unga och familjer.
Meriterande är erfarenhet från socialtjänst, skola, polis eller fritidsverksamhet, liksom kunskap om nya socialtjänstlagens krav på tillgänglighet, delaktighet och förebyggande arbete.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Ersättning

Månadslön
