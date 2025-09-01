Ssab - Tekniker - Fastighetsunderhåll
Har du erfarenhet av fastighetsunderhåll och söker en roll där du får ta ansvar, utvecklas och bidra till en säker och hållbar arbetsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig! Välkommen med din ansökan till en tjänst i en teknikintensiv industrimiljö. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som tekniker inom fastighetsunderhåll får du en nyckelroll i att planera och säkerställa underhållet av våra fastigheter, främst inom produktionsanläggningar. Du arbetar i en teknikintensiv industrimiljö där säkerhet alltid är högsta prioritet.
Ditt ansvarsområde omfattar fastigheter på SSAB område Oxelösund. Du arbetar självständigt men har ett nära samarbete med din kollega som utför underhållsarbetet. Du ingår även i ett nätverk av teknikerkollegor med liknande roller, där ni utbyter erfarenheter och stöttar varandra vid exempelvis ledigheter.
I rollen ingår även att bidra med din kompetens i byggprojekt, i samverkan med våra byggprojektledare.
Tjänsten är på heltid med arbetstiden är dagtid.
Urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du ansvarar för att planera underhållet på de områden som du arbetar med och du kommer även utföra visst avhjälpande och förebyggande underhåll på dessa områden.
Du medverkar i budgetarbetet på ditt ansvarsområde.
Om dig - I denna roll lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Du är serviceinriktad och ansvarstagande.
Du har lätt för att samarbeta men har också förmåga att driva arbeten självständigt.
För att trivas i rollen är det viktigt att du drivs av nya utmaningar.
Du är nyfiken och tar gärna egna initiativ till utveckling.
Vi tror att du har en teknisk gymnasie- eller högskoleutbildning och att du har erfarenhet av underhåll.
Körkort lägsta klass B krävs för denna tjänst.
Meriterande kunskaper är
Erfarenhet inom underhåll och förvaltning
Felsökning
Kunskap om fastighetsunderhåll samt erfarenhet av underhållsarbete generellt
Underhållssystemet IFS8
Kunskaper inom VVS
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Förinspelade frågor
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Kom och träffa oss
6. Hälsoundersökning
7. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Stefan Nylund, Chef avsnitt Fastighet, stefan.nylund@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag heter Stefan Nylund och är avsnittschef på Fastighet. Vi står inför en spännande tid med utmaningar och möjligheter, och jag ser fram emot att välkomna en ny kollega som kan bidra till vår fortsatta framgång.
Som Operativt Ansvarig Tekniker kommer du att spela en nyckelroll i vår verksamhet med nära samarbete med vår Strategiska Operativa Tekniker för budget och ekonomi. Du kommer att ha förvaltnings ögonen på gällande dina fastigheter och se till att ge en bra service till alla våra samarbetspartners."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
