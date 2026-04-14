Ssab - Eltekniker - Underhåll El Metallurgi
Ssab Emea AB / Elektronikjobb / Oxelösund
2026-04-14
Vill du utvecklas inom underhåll och digitalisering och arbeta i ett proffsigt team med stark gemenskap? I den här tjänsten får du varierande arbetsuppgifter med stort fokus på säkerhet, miljö och kvalitet. Välkommen med din ansökan. Placeringsort Oxelösund.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som eltekniker inom Metallurgin kommer du att vara en nyckelspelare i vår produktion. Vårt team i driftnära underhåll består av 7 tekniker och 19 elektriker.
Du kommer att arbeta med beredning och planering av EL-arbetsorder och förbättring av anläggningar. Du tar fram förslag på långsiktig UH-plan och budget för ditt område. Du fungerar som tekniskt stöd för dagtidsgående elektriker och även för akutstyrkan som arbetar skift.
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter med stort fokus på säkerhet, miljö och kvalitet.
OBS! I den här rekryteringen har vi valt en ansökningstid på två veckor och urval kommer ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bedriva förebyggande UH och förbättringsarbete.
Analysera uppkomna störningar och ta fram dokumenterade åtgärdsförslag.
Planera UH-stopp i samråd med driftorganisationen och strategiskt ansvarig tekniker.
Hålla dig uppdaterad om anläggningarnas status.
Medverka i anläggningsprojekt.
Eldriftansvarig för ditt område.
Om dig
Du har en teknisk utbildning inom el (minst gymnasienivå) och flera års erfarenhet av yrket.
Du har intresse för teknik och vill arbeta med utveckling och förbättringar.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en stark vilja att lära dig nya saker.
Du värnar om säkerheten för dig själv och dina kollegor.
Du är en lagspelare med god självkännedom som sprider positiv energi och föregår med gott exempel.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Intervju
3. Referenstagning
4. Hälsoundersökning
5. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Jimmy Nilsson, Chef avsnitt Underhåll El, jimmy.nilsson1@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0155-254 000.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din chef heter Jimmy Nilsson. Nu erbjuder vi möjligheten att jobba i vår grupp, ett proffsigt team med stark gemenskap. Vi är på väg att ställa om till en fossilfri produktion med nya anläggningar, så vill du utvecklas inom underhåll och digitalisering kan detta vara något för dig.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att få dig som kollega."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Följ med oss på resan! www.ssab.com,
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssab Emea AB
(org.nr 556313-7933)
Oxelösund
)
613 80 OXELÖSUND Arbetsplats
Ssab Emea AB Jobbnummer
9853699