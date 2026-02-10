SQL Database Engineer till ZeeU i Göteborg
2026-02-10
SQL Database Engineer till ZeeU i Göteborg sökes!
Är du en SQL-tekniker med flera års erfarenhet och ett intresse för moderna cloudmiljöer? Vill du arbeta nära verksamheten och våra affärssystem, med en nyckelroll inom drift, utveckling och optimering av databaser kopplade till ERP-lösningar? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en Databas-/SQL-tekniker till ZeeU i Göteborg. Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med ZeeU en Databas-/SQL-tekniker. Tjänsten är en tillsvidareanställning med konkurrenskraftiga villkor. Du blir en del av ett engagerat team där du arbetar nära både IT-drift, utvecklare och verksamheten.
I rollen arbetar du som konsult mot kund, vilket innebär variation i vardagen - vissa dagar sitter du hos kund, andra dagar på kontoret och ibland finns möjlighet att arbeta hemifrån. Du får arbeta med moderna databaser och servrar, främst i cloudmiljöer, med fokus på SQL Server, och stor möjlighet att påverka arkitektur och lösningar.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Drift, övervakning och optimering av databaser (främst SQL Server)
Prestandaoptimering, felsökning och kapacitetsplanering
Integrationer mellan ERP-system och andra applikationer
Databasmigreringar och uppgraderingar, både on-prem och i cloud
Säkerhet, backup/restore och high availability
Samarbete med utvecklare, IT-drift och verksamheten
Här erbjuds du En central teknisk roll med stort ansvar och påverkan. Dessutom kommer du ha möjlighet att arbeta med moderna ERP- och cloudmiljöer samt stor variation mellan kund, kontor och möjlighet till distansarbete. ZeeU är noga med Kompetensutveckling och certifieringar samt har ett team med korta beslutsvägar och högt i tak.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av SQL/databashantering, främst MS SQL Server
Har erfarenhet av ERP-system (gärna Jeeves)
Har kunskap om cloudmiljöer (Azure, AWS eller GCP)
Förstår prestandaoptimering och indexering
Har erfarenhet av backup, återställning och säkerhetslösningar
Meriterande
Erfarenhet av Jeeves ERP
Scriptning (PowerShell, T-SQL)
CI/CD eller automatisering av databasdeployment
Övervakningsverktyg och hybridmiljöer (on-prem + cloud)
Dina personliga egenskaper:
För att trivas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt men trivs i samarbete, och kan förklara teknik på ett tydligt sätt för icke-tekniker.
Varför ZeeU?
En arbetsplats där medarbetare och kompetensutveckling står i centrum
Möjlighet att påverka och driva tekniska lösningar
Moderna lokaler och flexibel arbetsmiljö
Variation i arbetsdagarna med kund, kontor och möjlighet att arbeta hemifrån
Ett företag som kombinerar innovation med stabilitet och långsiktighet
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Professionals Nord - frågor hänvisas till info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Adrian Couture adrian.couture@pn.se Jobbnummer
9733542