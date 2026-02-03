Spontanansökan- Volvo Cars
2026-02-03
Spontanansökan - Volvo Cars
Volvo Cars är ett globalt premiumvarumärke med starka rötter i Sverige och ett tydligt fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation. Företaget är en ledande aktör inom fordonsindustrin och driver utvecklingen mot elektrifiering och framtidens mobilitet. Med en kultur som präglas av kvalitet, ansvar och omtanke om människor erbjuder Volvo Cars en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö.
Vi välkomnar spontanansökningar från engagerade och motiverade personer som vill bli en del av Volvo Cars. Det finns löpande behov inom flera olika roller, bland annat:
Fordonstekniker
Servicerådgivare
Säljare
Garantihandläggare
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande, och som trivs i en roll där kundfokus, samarbete och kvalitet är centrala delar. Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och viljan att utvecklas.
Skicka in din spontanansökan med CV och en kort presentation av dig själv, samt ange vilken eller vilka roller du är intresserad av. Vi kontaktar dig om din profil matchar våra behov.
Välkommen med din ansökan till Volvo Cars - för ett liv på vägen och bortom. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation
111 20 STOCKHOLM
Aura Personal Jobbnummer
