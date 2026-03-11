Spontanansökan
Sommar på fjället?
Vi söker nu sommarpersonal till Storhogna Högfjällshotell & SPA!
Älskar du att leverera gästservice i världsklass och vill spendera din sommar omgiven av magisk fjällnatur? Just nu letar vi efter nya stjärnor till vårt team inför den härliga sommarsäsongen!
Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba hos oss från slutet av juni till och med augusti. För dig som trivs och vill stanna kvar i fjälluften finns goda möjligheter till förlängning in i höstsäsongen och vintern!
Arbetstiderna varierar mellan vardagar, helger och storhelger.
Det här är du:
Servicehjälte: Du älskar att ge gäster en fantastisk upplevelse och strävar alltid efter att överträffa förväntningar.
Lagspelare: Du är en grym kollega som trivs i ett team där alla hjälps åt.
Flexibel: Du tycker det är spännande att prova på olika arbetsuppgifter på hotellet.
Äventyrare: Du sprider positiv energi och trivs med fjället som din bakgård.
Bra att veta:
Personalboende: Finns tillgängligt för dig som vill bo nära fjället och kollegorna.
Förmåner: Vi har kollektivavtal samt fina förmåner med gym, pool, spa och rabatter i shop och restaurang.
Miljön: Hos oss får du en sommar fylld av vandring, cykling och fartfyllda aktiviteter!
Din styrka är att kunna förmedla vår genuina känsla till gästerna!
Ansökan
Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och ett personligt brev i vårt rekryteringsverktyg. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Frågor om tjänsten? Kontakta Gustav Tegnander på gustav.tegnander@storhogna.com
Varmt välkommen till fjälls i sommar!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Gustav Tegnander gustav.tegnander@storhogna.com
9789442