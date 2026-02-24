Spontanansökan
Motala Hissar AB / Montörsjobb / Motala Visa alla montörsjobb i Motala
2026-02-24
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala Hissar AB i Motala
På Motala Hissar bygger vi mer än hissar - vi bygger relationer, stolthet och framtid.
Vi är ett team som värdesätter engagemang, kvalitet och laganda. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och påverka. Vi tror på ansvarstagande, laganda och en arbetsmiljö där alla bidrar och utvecklas tillsammans.
Även om vi inte har en tjänst ute just nu som passar dig, är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Vi letar alltid efter drivna människor som vill växa tillsammans med oss - oavsett om din bakgrund är inom teknik, montage, service, administration eller andra områden.
Skicka in ditt CV och personliga brev. Vi sparar din ansökan och kontaktar dig om en möjlighet som matchar din profil dyker upp.
Vid frågor, vänligen kontakta vår HR-ansvarig Patricia Contreras på patricia.contreras@motalahissar.se
Välkommen till Motala Hissar - där människor lyfter tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Hissar AB
(org.nr 556212-3066)
Luxorgatan 1 (visa karta
)
591 04 MOTALA Jobbnummer
9760577