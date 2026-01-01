Specsavers Nyköping söker butikssäljare!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Nyköping Visa alla butikssäljarjobb i Nyköping
2026-01-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Nyköping
, Trosa
, Norrköping
, Söderköping
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Att bli en del av Specsavers innebär också att dela vår vision om att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Vi har mer än 31 miljoner kunder världen över, och över 30 000 partner och medarbetare. Och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare som vill följa med på vår resa och göra en verklig skillnad.
Vi söker nu en butikssäljare/optikerassistent som vill vara en del av vårt team på Specsavers i Nyköping. Tjänsten som ska tillsättas ligger på 70% i anställningsgrad och du blir anställd tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde för tjänsten sker i januari - 26 eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter innebär:
Vi förväntar oss inte att du ska ha någon tidigare erfarenhet inom optik, det är dock meriterande. Du kommer att få delta i en gedigen introduktionskurs (praktisk upplärning i butik i kombination med digitala kurser) där du lär dig allt om optikbranschen och hur vi arbetar. Efter kursen kommer du att vara den expert som kunderna träffar i vår butik. I rollen på Specsavers kommer du:
* Hälsar kunderna välkomna, berättar varför det är så viktigt att göra en synundersökning och förklarar vårt koncept och erbjudanden
* Hjälper kunderna att hitta rätt båge, glas och/eller kontaktlinser - baserat på optikerns rekommendationer
* Ser till kunderna lämnar butiken med ett leende på läpparna - och att de gärna kommer tillbaka
* Är en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla
Våra öppettider är:
Måndag-fredag kl. 09.00-18.00
Lördag 10:00-16:00
Söndagar och röda dagar stängt
Du förväntas arbeta efter ett rullande schema, där det är pass förlagda både på vardagar och lördagar.
Vi ser gärna att du:
* Är en säljdriven och lösningsorienterad person
* Är social och har lätt för att knyta nya kontakter
* Har erfarenhet från detaljhandeln eller annat service- och säljrelaterat jobb
* Ser dig som flexibel
* Har lätt för att lära nytt, utveckla dina färdigheter och vill växa inom arbetsrollen
* Strävar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse i samarbete med ett team av experter
* Trivs med ett högt tempo och är entusiastisk över möjligheten att arbeta inom ett innovativt företag vars mål är att förändra och utveckla landets ögonhälsa
* Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift Publiceringsdatum2026-01-01Så ansöker du
I samband med denna rekrytering samarbetar Specsavers med Retail Staffing.
För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.
Sedan starten har Specsavers fortsatt sin expansion och tagit klivet från att vara en brittisk angelägenhet till att först bli europeiskt och sedan globalt. Nu är Specsavers etablerat i Storbritannien, Irland, Holland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Australien och Nya Zeeland.
I dagsläget har Specsavers drygt 1500 butiker runt om i världen med fler än 30 000 medarbetare varav 500 personer på huvudkontoret på Guernsey och fler än 200 anställda på de olika landskontoren.
Under de senaste åtta åren har företagets brittiska verksamhet fått utmärkelsen "Most trusted brand of optician's" av läsarna till Readers Digest. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219), http://www.retailstaffing.se Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundt Kontakt
Retail Staffing Recruiter
Julia Stranne julia.stranne@retailstaffing.se 0706-067646 Jobbnummer
9666961