Specsavers Halmstad söker säljare!
Retail Staffing Sverige AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-02-25
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Halmstad
, Båstad
, Ängelholm
, Höganäs
, Varberg
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på att lära dig mer om optik och ögonhälsa?
Då har vi det perfekta jobbet till dig.
Nu söker vi en butikssäljare som vill bli en del av teamet på Specsavers i Halmstad City. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100% med start omgående eller enligt överenskommelse.
Butikens öppettider är vardagar 09:00-18:00 och lördagar 10:00-14:00. Du förväntas även vid behov att kunna arbeta i Specsavers butik i Hallarna som har öppet vardagar 10.00-20.00 och helger 10.00-18.00. Arbetet sker enligt rullande schema med pass på vardagar samt varannan helg.
Vi följer Handels kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom optik - vi ger dig en gedigen introduktion genom praktisk upplärning i butik kombinerat med digitala utbildningar. Efter introduktionen blir du en viktig del av kundupplevelsen i butiken, där du välkomnar kunder, förklarar vikten av synundersökningar och berättar om Specsavers koncept och erbjudanden. Du hjälper kunder att hitta rätt bågar, glas eller kontaktlinser utifrån optikerns rekommendationer och ser till att varje kund lämnar butiken nöjd och gärna återkommer, samtidigt som du är en ambassadör för Specsavers mål att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla.
Vem är du:
Engagerad, kundfokuserad och redo att ta ansvar
Erfarenhet från servicebranschen, gärna inom detaljhandeln
Social och har lätt för att skapa kundrelationer
Flexibel och trivs i ett högt tempo
Har lätt för att lära nytt och vill utvecklas i din roll
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
Arbetsdagar fyllda med många leenden, spännande utmaningar och högt tempo
Möjlighet att vara en del av ett lokalt team - och samtidigt av världens största optikerkedja
Tillgång till ett brett utbud av onlineutbildningar, produktnyheter och branschinspiration
Ett förmånligt lönepaket som matchar dina kvalifikationer samt gratis prenumeration på hälsoappen Headspace
Goda karriärmöjligheter, exempelvis som klinisk assistent, in-store trainer eller kontaktlinsexpert. För dig som drömmer om att bli partner finns även vårt
Partner-in-Development-program med fokus på ledarskap och affärsutvecklingSå ansöker du
Specsavers samarbetar i denna rekrytering med Retail Staffing.
För att uppfylla GDPR-krav och säkerställa god kommunikation tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Att bli en del av Specsavers innebär också att dela vår vision om att göra bättre ögonhälsa tillgänglig för alla. Vi har mer än 31 miljoner kunder världen över, och över 30 000 partner och medarbetare. Och vi är alltid på jakt efter nya medarbetare som vill följa med på vår resa och göra en verklig skillnad.
Specsavers är världens största privatägda optikerföretag och grundades 1984 av optikerparet Doug och Mary Perkins.
Sedan starten har Specsavers fortsatt sin expansion och tagit klivet från att vara en brittisk angelägenhet till att först bli europeiskt och sedan globalt. Nu är Specsavers etablerat i Storbritannien, Irland, Holland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Australien och Nya Zeeland.
I dagsläget har Specsavers drygt 1500 butiker runt om i världen med fler än 30 000 medarbetare varav 500 personer på huvudkontoret på Guernsey och fler än 200 anställda på de olika landskontoren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Recruiter
Lovisa Simonsson lovisa.simonsson@retailstaffing.se 0705 - 08 41 90 Jobbnummer
9763008