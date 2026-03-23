Specialpedagog till Lekebergsskolan F-6
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande drygt 200 medarbetare.
Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.
Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter.
Lekebergsskolan F-6 ligger i centralorten Fjugesta och har cirka 400 elever. Förutom årskurserna F-6 och fritidshem så finns här också kommunens anpassade grundskola. Lekebergsskolan byggdes om år 2020. Skolan består av en nybyggd del och en äldre del som har byggts om. Idrottshallen och skolrestaurangen har också byggts om och renoverats.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Lekebergsskolan F-6 och anpassad grundskola blir du en viktig del i vårt elevhälsoteam. Tillsammans med rektor leder ni och deltar i elevhälsoteamets gemensamma möten.
Du har ett övergripande ansvar för att:
• Planera, driva och genomföra arbetet gällande stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå.
• Kartlägga elevernas behov, genomföra pedagogiska utredningar samt upprätta åtgärdsprogram.
• Arbeta systematiskt för förbättrad måluppfyllelse genom bland annat handledning av lärare i planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.
• Genomföra observationer med tillhörande återkoppling samt aktivt stötta i elevarbetet i klassrummet.
• Tillsammans med övriga delar av elevhälsoteamet arbeta för att ständigt utveckla och förbättra skolans elevhälsoarbete. Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har lärarlegitimation samt specialpedagogexamen alternativt speciallärarexamen. Du har erfarenhet av att arbeta som specialpedagog eller speciallärare. Du har goda ämneskunskaper och är pedagogiskt skicklig. Du har goda it-kunskaper och kan på ett naturligt sätt använda digitala verktyg i din praktik.Dina personliga egenskaper
• Du har god förmåga att samarbeta och ser vikten av att driva skolans utveckling tillsammans med andra kollegor.
• Du är strukturerad, organiserad och flexibel. Du vågar ta egna initiativ i mötet med nya utmaningar.
• Du har förmågan att leda kollegor individuellt och i grupp med fokus på elevernas utveckling och måluppfyllelse.
• Du har god förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad och har förmågan att se utvecklingspotential och möjligheter i stället för hinder. Vidare har du en god förmåga att leda och organisera arbetet för att skapa studiero och en god lärandemiljö för eleverna. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Du har lätt för att samarbeta, känner dig trygg och säker även vid utmanande lägen och kan enkelt anpassa dig till olika typer av uppgifter och situationer. Du har ett starkt ledarskap, är prestigelös och har lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och kan enkelt skilja på sak och person.Vi ser även att du kan utrycka dig väl i tal och skrift samt kan formulera dig väl i kartläggningar och åtgärdsprogram. Du hanterar dokumentation på ett professionellt, framåtsyftande och tydligt sätt.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan F-6 Kontakt
Biträdande rektor
Vedran Ljuboja vedran.ljuboja@lekeberg.se 0585-48782 Jobbnummer
