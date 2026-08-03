Specialpedagog till centrala elevhälsan
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2026-08-03
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Ref: 20261644
Avdelningen för elevhälsa och samordning söker en specialpedagog till den centrala elevhälsan som vill arbeta administrativt på huvudmannanivå med extraordinärt stöd.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för mottagande, bedömning, framtagande av beslutsunderlag och uppföljning av tilläggsbelopp. Du arbetar även med att ta fram beslutsunderlag utifrån inkomna ansökningar om modersmålsundervisning. I nära samverkan med antagningsenheten arbetar du med förhandsbesked till individuellt program (IM) samt frågor som rör placering på förstärkt program.
Du ansvarar även för hanteringen av AV1‐robotar, som möjliggör undervisningsnärvaro för elever som inte kan vara på plats i skolan, samt planerar och representerar avdelningen vid förvaltningens gymnasiemässa.KvalifikationerKvalifikationer
Grundlärarexamen eller gymnasielärarexamen, samt påbyggnadsutbildning till specialpedagog (90 hp)
Erfarenhet av arbete med elever med funktionsnedsättningar
Erfarenhet av arbete i elevhälsoteam
God digital kompetens
God insikt i skolans mål och styrdokument
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som specialpedagog i grund- och gymnasieskola
Erfarenhet av arbete med tilläggsbelopp
Som specialpedagog är du flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du samarbetar väl med andra och bygger relationer genom ett lyhört och konstruktivt förhållningssätt. Du har förmåga att med ödmjukhet och lyhördhet förstå andras perspektiv och förutsättningar. Du har ett professionellt förhållningssätt, agerar med omdöme och anpassar ditt bemötande efter situation och sammanhang. Du är lojal mot verksamhetens uppdrag och arbetar i enlighet med fattade beslut och styrdokument. Genom kulturell medvetenhet värdesätter du olikheter och tar hänsyn till hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människor och deras förutsättningar.
Om arbetsplatsen
Vill du vara en del i arbetet för en tillgänglig gymnasieskola för alla elever? På avdelning för elevhälsa och samordning arbetar flera professioner med att på olika sätt stödja, utveckla, kvalitetssäkra och samordna elevhälsoarbetet på våra gymnasieskolor. Verksamheten arbetar utifrån uppdrag från skolor, förvaltningsledning samt nämnd. Målet för verksamheten är att bidra till att undanröja hinder för våra elevers lärande och att eleverna ska må bra, utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar i syfte att klara utbildningens mål.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Avdelningschef Elevhälsa och samordning
Agneta Fredin agnetha.fredin@malmo.se +46732015499 Jobbnummer
10018369