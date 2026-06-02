Specialpedagog /Specialpedagogisk kompetens till Introduktionsprogrammet
Kungsbacka Kommun / Speciallärarjobb / Kungsbacka Visa alla speciallärarjobb i Kungsbacka
2026-06-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du tillsammans med oss göra skillnad för ungdomar på väg mot framtiden? Vi söker dig som vill vara med och utveckla Introduktionsprogrammet och bidra till att fler elever når utbildningens mål och nästa steg i livet. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där relationer, tillgänglig undervisning och elevens möjligheter står i centrum. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som specialpedagog hos oss
Som specialpedagog på Introduktionsprogrammet arbetar du nära elever, lärare, elevhälsa och skolledning. Du bidrar med ett specialpedagogiskt perspektiv som stärker undervisningens kvalitet och elevernas möjligheter att lyckas i skolan.
Du kommer bland annat att:
Bidra till utvecklingen av tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning.
Handleda och stödja lärare i specialpedagogiska frågor.
Genomföra pedagogiska kartläggningar, analyser och bedömningar.
Medverka i utredningar kring särskilt stöd
Dokumentera i elevakter och säkerställa rättssäker dokumentation (ProRenata).
Bidra till arbetet med åtgärdsprogram, extra anpassningar och uppföljningar.
Genomföra och analysera pedagogiska tester och kartläggningar såsom Logos eller motsvarande.
Tillsammans med rektor, delta i och leda elevhälsoteamets arbete.
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Du är prestigelös, samarbetsinriktad, flexibel och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för ungdomars lärande och utveckling och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du behärskar svenska mycket väl i tal och skrift samt har god förmåga att kommunicera på engelska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är utbildad specialpedagog eller har annan relevant specialpedagogisk kompetens.
har erfarenhet av arbete inom grundskola eller gymnasieskola
har god kunskap om skollag, gymnasieförordning och elevhälsoarbete.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av Introduktionsprogrammen
erfarenhet av arbete med problematisk skolfrånvaro
erfarenhet av arbeta med elever med NPF och/eller psykisk ohälsa
pedagogiska utredningar och kartläggningar
arbete med Logos eller andra läs- och skrivutredningar
Läs gärna mer om oss
Aranäsgymnasiet | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti eller enligt överenskommelse.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, relationellt lärande och kollegial utveckling står i fokus. Du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till att skapa en gymnasieskola där alla elever ges möjlighet att lyckas.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 16 juni. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Storgatan 37 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Johan Laasonen johan.laasonen@kungsbacka.se 0300833348 Jobbnummer
9943226