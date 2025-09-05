Specialpedagog/Speciallärare, Byskeskolan åk 7-9
2025-09-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Specialpedagog/Speciallärare som ser möjligheterna i varje elev
Brinner du för att se varje elev växa och hjälpa elever att hitta vägar till lärande och utveckling? Vill du samtidigt bli en viktig del i ett engagerat team där samarbete och nytänkande står i fokus? Då har du chansen nu. Vi söker en specialpedagog eller speciallärare till Byskeskolan som vill vara med och skapa en trygg och inkluderande lärmiljö för elever i årskurs 7-9.
DIN ROLL
Som specialpedagog eller speciallärare blir du en viktig del i skolans utveckling. Du planerar och genomför pedagogiska insatser, genomför elevutredningar, handleder kollegor och utvecklar metoder som gör lärandet tillgängligt för alla elever. Tillsammans med elevhälsan och arbetslagen formar du arbetssätt och handlingsplaner som stärker lärandet och gör skolan till en miljö där alla får möjlighet att delta, växa och lyckas.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har examen som specialpedagog eller speciallärare. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du har ett stödjande, lösningsfokuserat och kreativt förhållningssätt och ser potentialen i varje elev. Du är självgående, trygg i din kompetens och ser möjligheter i varje elevs individuella resa.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren och erbjuder det bästa av två världar - en växande stad med spännande möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn. Totalt finns omkring 35 grundskolor och 40 fritidshem, där alla medarbetare tillsammans arbetar mot samma mål: att ge varje elev de verktyg de behöver för att växa, lära och hitta sin plats - nu och i framtiden.
Byskeskolan är en F-9-skola med fritidshem, belägen tre mil norr om Skellefteå, med smidiga pendlingsmöjligheter längs E4:an. Här arbetar vi nära tillsammans i rektorsområdet, som också omfattar Ostviksskolan och Drängsmarksskolan. Genom regelbundna samarbeten utvecklar vi gemensamt våra arbetssätt för att stärka elevernas lärande.
Skellefteå växer och förändras - och här får du möjlighet att vara med och påverka framtiden för våra elever, samtidigt som du utvecklas professionellt och får göra skillnad på riktigt.
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på. Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/)
Här kan du också läsa om våra förmåner Förmåner - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik Lönestatistik - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "597679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
Rektor
Gunnel Tegenfeldt 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9493883