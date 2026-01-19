Specialpedagog/speciallärare
2026-01-19
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Till Viks skola söker vi en
Specialpedagog/ speciallärare
Värmdö är en del av Stockholms skärgård och har en unik natur med över 10 000 öar.
Här möter land hav, bara 30 minuter från Stockholm. I vår anrika huvudort, Gustavsberg, finns en lång tradition inom design och formgivning som lever vidare genom en fortsatt satsning på konst och kultur. Kommunen har knappt 40 000 invånare varav drygt 10 000 bor i Gustavsberg. Vi har en mycket ung befolkning där var fjärde invånare är yngre än 15 år. Värmdö är dessutom en av de snabbast växande kommunerna i landet. Denna dynamik avspeglar sig även i Värmdö kommun som arbetsgivare.
Viks skola är en kommunal skola. Skolan ligger ca 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Viks skola är en f-6 skola med ca 520 elever och ca 70 medarbetare. Vi lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi ska vara en skola som andas tillförsikt och tilltro, där alla känner sig trygga och där allas förutsättningar att lyckas är stor. På Viks skola vill vi lyfta det som är positivt och belysa det som fungerar bra hos alla elever och hos varandra. Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer.
Viks skola har en kulturinriktning vilket bland annat innebär att vi arbetar med skönlitteratur som en viktig grund i undervisningen. Det innebär också att vi lyfter vårt demokratiska uppdrag genom olika kulturprojekt.
Nu söker vi en övergripande specialpedagog och speciallärare, vilket innebär att du kommer att arbeta både på en övergripande nivå med samordning och ledning av specialpedagogiska insatser samt på en operativ nivå med daglig undervisning av elever.
Du kommer att leda och driva utvecklingen av våra specialpedagogiska insatser, hjälpa till att planera, genomföra och utvärdera specialundervisningen utifrån de enskilda elevernas behov. Ge undervisande lärare stöd i processen med utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram Du kommer även att leda det specialpedagogiska teamet. I en del av din tjänst kommer du att undervisa enskilda elever eller mindre grupper i de yngre åldrarna.
Du har ett stort intresse för undervisningsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete ,du är en duktig handledare och du har alltid elevernas utveckling och lärande i fokus samt förstår betydelsen av goda relationer till alla elever. Dessutom önskar vi att du har lätt för att samarbeta och bidra kollegialt med din kunskap och kompetens.
I din roll ingår du i skolans Elevhälsoteam som består av skolledare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På Viks skola möter vi vårdnadshavare i hög grad, vi tror på ett nära samarbete för det förebyggande och främjande arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, trygghet i din yrkesroll och förmåga till samarbete med all personal på skolan.
Våra gemensamma konferenser bygger på ett kollegialt lärande och en kontinuerlig utveckling av våra utvecklingsområden. Vi har detta läsår startat implementering och utbildning för all personal, av PBS- positivt beteendestöd i skolan, ett arbetssätt som bland annat syftar till att på ett strukturerat sätt arbeta på grupp och individnivå för främja en trygg och inkluderande skolmiljö. Gemensam tid för utvärdering och uppföljning av undervisningen i årskursen/arbetslagen, ligger schemalagt varje vecka.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens brottsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-30
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, Victoria Ekman rektor, telefonnummer 08 570 477 03, Maggi Stjerna Jonsson bitr rektor, telefonnummer 08 570 477 02 eller Tina Bäcklund biträdande rektor 08 570 477 04
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
