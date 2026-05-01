Specialpedagog F-9
2026-05-01
Södra skolan i Kalmar är en centralt belägen fristående grundskola för årskurserna F - 9 samt fritidshem med ca 390 elever. Vårt fokusområde är EQ och idrott som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån!
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Södra skolan startade 2006 och tillhör koncernen CIS tillsammans med Västraskolan, Östra skolan på Öland och CIS gymnasieskola. I koncernen ingår även förskolorna Västanvind och Sunnanvind.
Vi söker nu en specialpedagog till vårt team där uppdraget i huvudsak omfattar specialpedagogiska arbetsuppgifter, med inslag av undervisning. Du kommer att arbeta direkt med elever, men även bidra med kartläggningar och utredningar och till detta sammanställa adekvat dokumentation. Du kommer att ingå i Elevhälsoteamet, samt samverka med skolledning. Du kommer även ha ett övergripande ansvar i de mindre undervisningsgrupperna.
I din roll som specialpedagog gör du kartläggningar av elevers styrkor och behov och planerar insatser, samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Du handleder lärare och övrig personal i det dagliga arbetet med elever i behov av stöd och gör klassrumsobservationer. Du ansvarar för att exempelvis pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram utarbetas, i samarbete med mentorer. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning, utvärdering och att utveckla våra rutiner och strukturer. Du arbetar systematiskt för förbättrad måluppfyllelse, samt har ett dokumentationsansvar. Du kommer att ha ett övergripande ansvar för elever som inte når kunskapskraven och bevaka vilket stöd dessa elever får. I din roll ingår även kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer.
Uppdraget är ett F-9 perspektiv med fokus på F-6.
Har du utbildning inom Logos och/eller Itpa3 är det en fördel.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jobb@sodraskolan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031), https://sodraskolan.se/
392 33 KALMAR
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Biträdande rektor
Johan Tugetam johan.tugetam@sodraskolan.se 0480-430771
