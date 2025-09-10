Speciallärare till Gökstensskolan
Är du en engagerad speciallärare som vill göra skillnad för elevernas lärande? Vill du vara med och skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö där alla elever får möjlighet att utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker en speciallärare till Gökstensskolan.
Gökstensskolan ligger mitt i fina Torshälla, nära både natur och kultur. På skolan går cirka 830-850 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi samarbetar med många aktörer i samhället för att ge eleverna en rik och varierad skolgång.
Vi vill och vågar tillsammans utmana över gränserna. Våra lärare har hög behörighet, och våra elever når goda studieresultat. Vår kompetenta och ambitiösa personal ser goda relationer som grunden för allt lärande. Vi fokuserar på tydligt ledarskap i klassrummet och strukturer som ger en trygg arbetsmiljö för alla.
Skolans elevhälsoteam är stort och välfungerande. Här arbetar skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer samt speciallärare och specialpedagoger tillsammans. Vårt främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och stötta eleverna att nå utbildningens mål utifrån sina förutsättningar.
Vill du vara med i vår utveckling och göra skillnad varje dag? Välkommen till Gökstensskolan!
I uppdraget som speciallärare hos oss får du arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp där du ihop med dina kollegor undervisar och stöttar elever med behov av särskilt stöd. Du stöttar också upp i ordinarie undervisning. Du deltar på skolans elevhälsoteams- samt elevstödsmöten. Planerings- och dokumentationsansvar för undervisning, tester och resultat ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och är behörig i matte/No eller svenska/engelska/So. Du ska vara legitimerad speciallärare med inriktning språk/läs/skrivutveckling eller matematik. Du är trygg i att använda digitala verktyg i din undervisning och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du ska ha också ha erfarenhet av arbete som lärare på högstadiet. Om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av stöd är det positivt.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Månadslön
