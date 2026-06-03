Speciallärare till Djäkneparksskolan
Norrköpings kommun / Speciallärarjobb / Norrköping Visa alla speciallärarjobb i Norrköping
2026-06-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla Djäkneparksskolans elevhälsoteam?
Vilka är vi?
Djäkneparksskolan är en sexparallellig åk 7-9 skola i hjärtat av Norrköping. Vi har nu 520 elever och 55 personal och har en trevlig, trygg och tillmötesgående atmosfär på skolan där elever och personal trivs tillsammans.
Skolan består av tre årskursvisa arbetslag som arbetar tätt tillsammans kring eleverna i det dagliga arbetet i sin årskurs.
Vi är en profilskola med bland annat dans, slöjd, bild, programmering, bollsporter och matlagningsprofiler och har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ett trygghetsarbete där vi sätter eleven i fokus.
Skolan präglas av en positiv och engagerad personalgrupp och vårt elevhälsoteam består av professionell personal med hög kompetens och är viktigt för hela skolans måluppfyllelse. Lärarna på skolan är i mycket hög grad legitimerade i sina ämnen.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Till hösten söker vi en specialpedagog eller speciallärare, gärna med inriktning mot matematik. Du är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar nära skolans övriga speciallärare. I din roll stöttar du undervisande lärare i pedagogiska frågor och arbetar förebyggande genom att analysera elevernas svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.
Du kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd samt genomför pedagogiska utredningar och utformar åtgärdsprogram för elever som behöver extra stöd. En viktig arbetsuppgift är även att erbjuda elever stöd på både gruppnivå och individnivå.
Vem är du?
Vi söker dig som har examen som specialpedagog/speciallärare eller likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av att undervisa och arbeta med elever i de högre årskurserna samt erfarenhet av att arbeta som speciallärare. Vidare har du god kunskap om grundskolans lagar och författningar och du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person ser vi att du är flexibel och har lätt för att ändra om och individualisera dina planeringar och arbetssätt utifrån elevernas behov. Du har en god organisationsförmåga och kan på egen hand prioritera dina arbetsuppgifter efter behov och betydelse. Du är en positiv och engagerad person som är tydlig och lyhörd och har lätt för att skapa positiva relationer till andra.
Vidare lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att samarbeta med andra och i team. Vi ser att du har ett stort engagemang, driv och tro på att varje elev kan och vill lyckas! Du har förmågan att se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt har en god samarbetsförmåga.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 augusti eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 juni
Kontakt: Rektor Josefin Eriksson, 011-15 31 10, mailto:josefin.eriksson3@norrkoping.se
eller bitädande rektor Karin Henriksson, 011-15 31 60, mailto:karin.henriksson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945760