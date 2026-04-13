Speciallärare studiecentrum/Fokus Ölmestadskolan
Gislaveds kommun / Speciallärarjobb / Gislaved Visa alla speciallärarjobb i Gislaved
2026-04-13
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-13Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Ölmestadskolan är en F-9 enhet. Relationellt lärande och fokus på god kontakt med elever, vårdnadshavare och mellan kollegor präglar vår verksamhet.
Tjänsten är placerad i skolans Fokus, en studiecentrumverksamhet. Verksamheten är indelad i olika delar utifrån elevernas utmaningar. I verksamheten kommer du att arbeta nära med ämnespedagoger och resurspersoner. Verksamheten leds av rektor i tätt samarbete med specialpedagog samt övrig EHT-personal.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för Fokus dit elever från åk 4-9 kan vara placerade delar av sina skoldagar då behov av lugnare miljö och mer stöd inlärningsmässigt och/eller socialt behövs. Vi är beroende av att organisera oss på ett flexibelt vis och detta kan komma att påverka innehållet i tjänsten. Arbetsuppgifterna i tjänsten innefattar planering, enskild undervisning/i mindre grupp, bedömning och betygssättning med mindre grupper och enskilt för elever som har åtgärdsprogram och särskilt stöd. Det innefattar ett mentorsskap för några elever där man har en kontakt med hemmet om elevens skolsituation och håller i utvecklingssamtal kring de eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med erfarenhet av elever med ovanstående utmaningar. Vi söker en lagspelare som kan tillföra vår personalgrupp mer specialkompetens och vara en del i vår utveckling i denna föränderliga verksamhet.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Vi kommer kalla till intervju löpande
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514), http://www.gislaved.se
Gislaveds kommun (visa karta
)
332 30 GISLAVED Arbetsplats
Gislaved Kontakt
Facklig företrädare nås via kontaktcenter 0371-81000 Jobbnummer
9849124