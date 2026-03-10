Speciallärare i svenska till Pauliskolan
2026-03-10
Ref: 20260450
Pauliskolan söker en speciallärare med stort engagemang för att skapa goda förutsättningarna för elevers lärande, hälsa och utveckling. Anställningen är en projektanställing mellan den 1 april 2026 och den 18 juni 2027.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss arbetar du med elever i behov av särskilt stöd, där du bedömer, planerar och bedriver det pedagogiska arbetet i enlighet med gällande styrdokument. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Kartlägga elevers och gruppers behov, analysera behoven i förhållande till kunskapskrav, centralt innehåll och elevers lärande
• Planera och genomföra undervisning
• Följa upp elevers lärande och utvärdera undervisningen
• Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevers lärande
• Delta i det förvaltningsövergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete
• Arbeta med undervisning och didaktisk utvecklingKvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska på gymnasienivå
• Speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
• Vana vid externa kontakter och samarbete med personal, elever, vårdnadshavare, habilitering, BUP, Individ- och familjeomsorg
• God kännedom om skolans mål och styrdokument samt förmåga att tillämpa dessa i det dagliga arbetet
• God digital kompetens och vana vid att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning eller pedagogsikt arbete i gymnasieskola
• Erfarenhet av arbete med elever på introduktionsprogram
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
Som speciallärare hanterar du komplexa pedagogiska frågor och hittar lösningar som stödjer elevers lärande och utveckling. Du har djup förståelse för hur människor tar till sig kunskap och anpassar undervisningen efter individuella behov och förutsättningar. Vidare är du flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla undervisning och arbetssätt. Genom ett relationellt och inkluderande förhållningssätt samarbetar du nära med elever, kollegor och andra professioner för att skapa goda lärmiljöer. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Pauliskolan är en skola där tradition möter innovation! Vi arbetar i en historisk och charmig miljö samtidigt som undervisningen präglas av moderna och kreativa lärmetoder. På skolan utbildar vi elever inom programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap, barn- och fritid, teknik, el och energi samt introduktionsprogrammet. Vår skola är belägen i hjärtat av Malmö och speglar stadens stora mångfald och dynamik - ett Malmö i miniatyr där varje elev får möjligheten att blomstra. Vi har ett naturligt engagemang för internationella frågor och är en FN-certifierad skola med Bernadotteprofil. Tillsammans rustar vi eleverna för framtiden - för studier, arbete och som världsmedborgare.
Vill du veta mer om oss? Besök Pauliskolan - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-01Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se 0723-576518 Jobbnummer
9789028