Speciallärare i So 3
Tierps kommun, Grundskola / Speciallärarjobb / Tierp Visa alla speciallärarjobb i Tierp
2025-09-24
Visa alla jobb hos Tierps kommun, Grundskola i Tierp
Välkommen att delta i vår spännande resa. Från och med hösten 2025 kommer Skolområde 3 bestå av Kyrkskolan i Kyrkbyn, F-6 med ca 100 elever, Tallbacksskolan, en F-6 skola med ca 100 elever i Månkarbo samt Centralskolan i Tierp som omvandlas från en F-9 skola till en 7-9 skola med ca 240 elever.
Tjänsten är till en början placerad på Kyrkskolan i Kyrkbyn men du kan även få uppdrag på våra andra skolor i framtiden.
På våra skolor arbetar kompetent, engagerad och lösningsfokuserad personal. Elevhälsoteamet på skolområdet består av specialpedagog, speciallärare, kuratorer, skolsköterska, psykolog samt studie- och yrkesvägledare.
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Som speciallärare hos oss är du en central del i skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer och ge elever stöd utifrån deras individuella behov. Du arbetar både direkt med elever och som stöd till lärare och arbetslag. Tjänsten är placerad på grundskolans årskurser F6.
Din arbetsuppgifter är att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning för elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller i mindre grupp.
• Genomföra pedagogiska kartläggningar, bedömningar och analyser av elevers lärande och utveckling.
• Bidra med specialpedagogisk kompetens vid framtagande och uppföljning av åtgärdsprogram och andra styrdokument.
• Stötta och handleda lärare och övrig personal i det specialpedagogiska arbetet.
• Arbeta förebyggande och främjande för att utveckla inkluderande lärmiljöer i samverkan med pedagoger och elevhälsa.
• Delta aktivt i skolans elevhälsoteam.
• Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer för att ge elever bästa möjliga förutsättningar.Kvalifikationer
• Speciallärarexamen med inriktning mot grundskolan F6, alternativt specialpedagogexamen.
• God kunskap om läs-, skriv- och matematikutveckling.
• Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och i nära samarbete med kollegor.
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
