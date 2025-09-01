Speciallärare, Banslättsskolan i Tullinge
2025-09-01
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Är du en passionerad, engagerad och skicklig speciallärare som vill arbeta med åk F-5? Vill du vara med och skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för elever med särskilda behov? Då kan det vara just dig vi söker!
Som speciallärare samverkar du med skolans elevhälsoteam, grundskollärare och fritidslärare.
Du arbetar i huvudsak med elever i behov av särskilt stöd och deltar aktivt i uppföljning-och utvärderingsarbete.
Du kommer med förslag på anpassningar och är med och tänker kring en bra lärmiljö i syfte att utveckla elevhälsoarbetet och elevernas måluppfyllelse. Att ge råd till undervisande lärare ingår i uppdraget. I arbetet ingår även möten med elever och vårdnadshavare.
Undervisning och stöd sker både i och utanför klassrummet i varierande konsultationer.
Vi vet att goda relationer mellan elever och vuxna skapar den trygghet som behövs för att få arbetsro, glädje och lust till lärande. Vår vision är att alla elever ska nå så långt som möjligt och ständigt utmanas för att bli ännu bättre. Vi har en välfungerande elevhälsa med fokus på främjande och förebyggande arbete och vi har ett aktivt värdegrundsarbete som genomsyrar hela vår verksamhet.
Du som söker till oss
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i din yrkesroll. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
Vi söker dig som är speciallärare med lärarlegitimation. Som speciallärare ansvarar du tillsammans med arbetslagen och elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa ska bidra till elevernas måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Tillsammans med övriga på skolan är du en viktig del i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för våra elever.
I ditt uppdrag ingår du i resursteamet och arbetar väldigt nära specialpedagog.
Vi erbjuder dig
Banslättsskolan är en välfungerande, välstrukturerad treparallelig F-5 skola som ligger i ett lugnt och naturskönt område i Tullinge. Skolan har en fin skolgård som bjuder in till rörelse och aktivitet, den är både inbjudande och variationsrik.
På Banslättsskolan har eleverna hög måluppfyllelse då vi har ambitiös och välutbildad personal. Här finner man ett väl utvecklat samarbete mellan skolans olika professioner som är både berikande och stöttande. Dessutom finns ett starkt stöd av specialpedagog. Vårt systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att göra vårt arbete ännu bättre.
Trivseln på skolan är hög både bland personal och elever. Eleverna beskriver bland annat att de trivs på skolan för att de har bra klasskamrater, roliga raster, intressanta lektioner och att de alltid finns någon vuxen som de är trygga med.
Känns det du läst angeläget - då är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Med naturen som närmsta granne öppnas dessutom ännu fler möjligheter och med hjälp av trevliga och kunniga kollegor hoppas vi att du får en fantastisk tid här hos oss.
Banslättsskolan har goda kommunikationer och ligger nära pendeltåg och buss.
Krav: Du är legitimerad lärare samt har speciallärarexamen.
Du har god förmåga och erfarenhet av pedagogiska processer i grundskolan.
Du har god organisatorisk förmåga och kan strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har erfarenhet av komplicerade inlärningssituationer samt att ge råd och stöd till skolans lärare och annan personal.
Du har erfarenhet av att leda möten samt handleda lärare i syfte att utveckla en god lärmiljö inom verksamheten.
Du är skicklig i arbetet med pedagogiska kartläggningar.
Du är analytisk och kunnig i olika kartläggningsmaterial samt metoder kring analys av elevernas behov.
Du är engagerad och driven och ser alla elevers potential. Vi ser att du har en positiv inställning och tycker om att samarbeta med elever, vårdnadshavare och personal.
Känner du att du vill vara med och driva och utveckla vår verksamhet är du varmt välkommen med din ansökan. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
