Speciallärare åk 4-9
Kunskapsskolan I Sverige AB / Speciallärarjobb / Nacka Visa alla speciallärarjobb i Nacka
2026-04-20
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kunskapsskolan I Sverige AB i Nacka
, Örebro
, Motala
, Katrineholm
, Borlänge
eller i hela Sverige
Kunskapsskolan Saltsjöbaden söker utbildad speciallärare i kombinerad tjänst med undervisning i matematik.
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Saltsjöbaden är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 270 elever. Skolan ligger i ett naturnära område på Observatoriebacken i Saltsjöbaden. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat.
Vi söker en utbildad specialpedagog/speciallärare som har ett stort engagemang och som alltid arbetar aktivt för att alla elever ska lyckas. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse för eleven. Du kommer att arbeta elevnära och individanpassat samtidigt som du kommer att arbeta med att se helheten, både ur ett grupp- och organisationsperspektiv.
Du är en självklar del i skolans elevhälsoteam där rektor, skolsköterska och kurator också ingår. Vid behov ingår även skolpsykolog och skolläkare. I din roll samarbetar du inte bara med elevhälsoteamet utan också med våra arbets- och ämneslag och med elever och deras vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/speciallärare och vi ser gärna att du har några års erfarenhet. I tjänsten ingår även under läsåret 26/27 undervisning i matematik i en årskurs. Vi vill att du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och att du bidrar till en skolkultur där varje elev blir sedd.
Meriterande kvalifikationer
Utredningskompetens i olika former är meriterande. Vi sätter även stort värde vid ditt engagemang och din pedagogiska kompetens.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med 6 mån provanställning.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 8 maj 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Åsa Ebenhart på asa.ebenhart@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
(org.nr 556566-1815)
133 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Åsa Ebenhart asa.ebenhart@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9865633