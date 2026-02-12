Speciallärare
Vara kommun / Speciallärarjobb / Vara Visa alla speciallärarjobb i Vara
2026-02-12
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla vår studiegrupp som är en del av Introduktionsprogrammen(IM).
Här går elever som efter grundskolan behöver komma vidare utefter sina egna förutsättningar och mål. I studiegruppen arbetar nu tre elevassistenter och lärare som undervisar på övriga IM undervisar ett ämne varje förmiddag.
Vi ska stärka upp med en speciallärare som finns på plats hela dagen för att få mer kontinuitet och flexibilitet i elevernas skolarbete.
Din roll
Som speciallärare kan du ansvara för planering och undervisning på år 4-6 nivå för eleverna i studiegruppen, för högre nivåer samarbetar du vid behov med övriga lärare på programmet. Du arbetar tätt tillsammans med elevassistenterna men har även möte varje vecka med skolsköterska, kurator och rektor. Vid skolstart hade vi 18 elever som var på plats olika tider enligt individuella scheman och studieplaner. Även mentorsuppdrag kan bli aktuellt.
Din kunskap och erfarenhet
Du behöver ha erfarenhet av undervisning av elever med olika förutsättningar och behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och utgår ifrån att du har ett lågaffektivt bemötande i kombination med tydlighet och struktur. Vi vill att du är flexibel och har samarbetsförmåga, både vad gäller elever, personal och föräldrar. Du ska också ha förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget (läroplan och skolplan).
Det är meriterande om du har körkort då ni i gruppen kommer åka på studiebesök mm.
Du har en lärarlegitimation samt en speciallärarexamen. Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Din framtida arbetsplats
Lagmansgymnasiet ligger i Vara med ca 15 minuters promenad från tåg- och busstation. Vi har ca 480 trevliga elever på skolan fördelade på 10 program. Två rektorer ansvarar för 5 program vardera. Vi är Erasmus+ ackrediterade vilket möjliggör internationellt utbyte.Publiceringsdatum2026-02-12Övrig information
Lärarlegitimation är ett krav för att få en anställning tillsvidare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
(skrivningen om utdrag ur belastningsregistret ska alltid vara med).
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/40". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor bildning, Lagmansgymnasiet Jobbnummer
9737958