Speciallärare
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX / Speciallärarjobb / Älmhult Visa alla speciallärarjobb i Älmhult
2025-12-11
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Gymnasium/VUX i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Som speciallärare samarbetar du tätt med skolans övriga specialpedagogiska roller, elevhälsan, pedagogerna samt elever på individ- och gruppnivå.
Du bidrar till elevhälsoteamets arbete med kunnande och utveckling av verksamheten.
Tillsammans med elevhälsans andra professioner skapar ni de bästa förutsättningarna för att varje elev ska nå sin fulla potential, både kunskapsmässigt och socialt. Du kommer att arbeta med elever för att de ska nå målen i utbildningen i nära samarbete med skolans pedagoger.
Att stötta elever på olika sätt i deras lärande och studiesituation är i fokus.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad speciallärare i svenska. Andra ämnen/ämneskombinationer kan också vara intressanta.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare, med fördel från gymnasieskola.
Du har en positiv grundtanke och tror att alla elever kan och vill lyckas. När det behövs är du inte rädd för att ta initiativ. Som speciallärare samarbetar du med många olika roller.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor du samarbetar med i din yrkesroll och har en grundläggande god tro om ungdomars förmåga till lärande.
Ditt arbetssätt är prestigelöst och du drivs av att arbeta mot gemensamma mål och delar mer än gärna med dig av din kunskap och kompetens till andra.
Vi söker en speciallärare som arbetar för tillgängliga och stödjande lärmiljöer där elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att genomföra utredningar och upprätta åtgärdsprogram.
Vi fäster största vikt vid social kompetens, flexibilitet och förmågan att bygga goda relationer.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294533/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Kontakt
Rektor
Olof Gustafsson olof.gustafsson@almhult.se 0476-55183 Jobbnummer
9638493