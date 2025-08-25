Speciallärare
2025-08-25
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I den anpassade grundskolan söker vi nu en speciallärare med inriktning IF (intellektuell funktionsnedsättning). Vi söker dig som drivs av att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med speciallärare, lärare i fritidshem och elevassistenter där ni tillsammans planerar, genomför och utvecklar undervisningen där du ansvarar för planering och utvärdering av undervisningen. Du är med och skapar en trygg och lärorik miljö för eleverna där lärande och utveckling står i fokus och du identifierar faktorer som främjar lärande, både det som behöver förebyggas och det som behöver åtgärdas för att lärande ska ske. Undervisningen utgår naturligtvis från den anpassade grundskolans läroplan och planeras efter elevens behov.Kvalifikationer
Du är legitimerad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet kräver god samarbetsförmåga då du arbetar med flera olika funktioner och roller i ditt uppdrag. Du är en person med god ledarskapsförmåga, som tar ansvar och driver ditt arbete framåt för att nå resultat. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och du strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet och prestigelöshet. Meriterande är erfarenhet av att arbetet i anpassad grundskola.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Kontakt
Rektor
Thomas Stenseke-Larsson thomas.stenseke-larsson@vargarda.se 0322-600 811 Jobbnummer
9473036