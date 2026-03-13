Speciallärare
2026-03-13
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Lena skola är en av Vårgårdas landsbygdsskolor och ligger mellan Alingsås och Östadkulle. På skolan arbetar 25 personal tillsammans för att ge alla våra 160 elever förutsättningar att utvecklas så lång det är möjligt mot läroplanens mål. Skolan präglas av ett positivt och gott arbetsklimat med mycket engagerade medarbetare. För att lyckas arbetar vi på Lena skola för goda möten, delaktighet och trygghet för såväl elever som personal och vårdnadshavare. Skolan är omgiven av vacker natur med öppna fält och åkrar.
På Lena skola är alla elever allas ansvar och vi vet att alla elever vill och kan. Vi använder oss av positiv förstärkning och ger stöd då elevens eget mod och kunskap ännu inte räcker till. Vi uppmuntrar varandra att vara kreativa människor som kan ta initiativ och ansvar och som tror på sin egen förmåga att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Vi bidrar till arbetsglädje för såväl elev som medarbetare. Vi ser och bekräftar alla elever, medarbetare och vårdnadshavare vi möter. Vi har ett gemensamt ansvar med vårdnadshavarna för elevens utveckling och vi värdesätter ett gott samarbete mellan hem och skola.
Sedan augusti 2025 fokuserar vi vår kompetensutveckling på kognitionsvetenskap om lärande och undervisning samt skolmodellen PAX för lärarna i förskoleklass och lågstadiet.
Genom vetenskap vet vi idag att ca 1/3 av alla elever behöver kvalificerat stöd i sitt lärande för att nå grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och läsa. Lena skola har därför sedan augusti 2025 satsat på ett stort specteam på 3,6 tjänst. Till detta team söker vi nu en speciallärare med inriktning matematik med en grundbehörighet för åk 4-6. Detta är en unik satsning på en relativt liten skola som vi bedömer ska gynna våra elever och deras kunskapsutveckling.
Som speciallärare på Lena skola bidrar du med gedigen erfarenhet, kompetens och drivkraft i skolans förebyggande, främjande och åtgärdande arbete. Du har en handledande och utvecklande roll för såväl stora som små. Arbetet präglas av såväl självständigt arbete med stort egenansvar med hög tillit till din profession som samarbete med andra. Inom dina ansvarsområden bidrar du till lärande, utveckling och en trygg skola där såväl elever som medarbetare trivs och växer. Elevens rätt till utbildning och hög kvalitet i den undervisning eleven möter är en självklarhet för dig. Lika självklart är det att eleverna själva görs delaktiga i sitt lärande och beslut som rör deras vardag.
Denna tjänst ingår i skolans specteam som leds av specialpedagog som i sin tur är ledd av rektor.
Tjänsten är på 75-100%. Vi söker i första hand dig med speciallärarexamen matematik. Du som är lärare med erfarenheter av skolutveckling i matematik med dokumenterat goda resultat kan också vara aktuell.
Tjänsten är en semestertjänst.
Du som söker:
• Har adekvat utbildning.
• Är en dokumenterat skicklig lärare.
• Har väl utvecklad förmåga att skapa goda relationer och har ett tydligt och professionellt bemötande i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Är uppdragsmedveten, arbetar målrelaterat och har god förmåga att prioritera.
• Vill vara med och arbeta för en tillgänglig lärmiljö och har stort intresse och vilja att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund.
• Är nyfiken och har förmåga att tänka nytt och flexibelt.
• Är bra på att kommunicera på svenska och uttrycker dig tydligt och professionellt i både i tal och skrift.
• Dokumenterar ditt arbete i digitalt verktyg (ex PMO).
ÖVRIGT
