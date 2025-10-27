Specialistundersköterskor till Orion
2025-10-27
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad - varje dag.
Lomma kommun erbjuder kustnära livskvalitet med närhet till Malmö och Lund. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling, hållbarhet och hög kvalitet.
Vi befinner oss mitt i Öresundsregionen och har goda kommunikationsmöjligheter med buss, tåg och cykelvägar till närliggande orter.
Du kommer ingå i ett fantastiskt operativt team som består av ett glatt och drivet gäng med enhetschef, äldrepedagog och specialistundersköterska/Silviasysterkollegor från alla avdelningar.
Du har schemalagd tid för ditt uppdrag, vilket innebär en gång i veckan har du avsatt heldag tid för att du ska kunna gå på operativt teammöte, arbeta praktiskt eller sitta med administrativt förberedande arbete. Nästan dagligen har du även inlagd schemalagd tid för ditt uppdrag som är inbakat med omvårdnadsarbetet.
Du kommer vara ordförande på avdelningens teammöte och du ansvarar att planera dagordning och aktiviteterna på dessa möten tillsammans med dina specialistundersköterskor/silviasysterkollegor och vår äldrepedagog.
Samverkan med övriga boendenas specialistundersköterkor/silviasystrar för att få en samsyn och ett tillsammanskap.
Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på våra boenden.
Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.
Du kommer också att vara med och implementera IBIC fullt ut.
Du ska planera och utföra vård-och omvårdnad kring brukare, utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för brukaren.
Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren.
Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL-teamet, där bland annat sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår.
Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten.
Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.Kvalifikationer
Vi söker er som har gått 2 årig utbildning för specialistundersköterka eller Silviasyster. Detta är ett krav.
Vi letar efter specialistundersköterkor och Silviasystrar som är nyfikna, modiga och har intresse för att omvandla kvalité och utvecklingsfrågor till verklighet.
Du är kvalitets- och serviceinriktad och har erfarenhet av att hantera medicinsk-teknisk utrustning.
Du är en empatisk person som bidrar till samarbete är flexibel och har ett öppet sinne. I arbetet är du prestigelös, modig och känner dig trygg i samarbete med andra professioner samt med närstående.
Du har en pedagogisk förmåga och kan handleda andra. Med ditt handledarskap växer och utvecklas individer i sina roller och i sitt yrke.
Det är viktigt att du trivs med att prata inför en större grupp och att du har förmågan att få andra att lyssna.
För att du ska trivas hos oss ska du tycka om att arbeta med äldre och värdesätta och respektera människors sista kapitel i livet.
Har du dessutom nära till skratt och gillar att prova nya vägar så är det just dig vi söker.
God datorkunskap och vilja att arbeta med olika system samt digitala verktyg är nödvändigt i det dagliga arbetet. Har du kunskap i våra nationella kvalitetsregister är det meriterande. Du ska ha förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i tal och skrift.
Låter det som ett arbete för dig då väntar vi på just din ansökan? Vi rekryterar löpande så skicka din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I Lomma kommun har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal. Förutom försäkring erbjuder vi dig även till exempel friskvårdsbidrag och förmånscykel.
Om du har skyddade personuppgifter och vill söka ett arbete hos Lomma kommun hänvisar vi dig till vår hemsida under lediga jobb. Där erbjuder vi dig olika alternativ att välja bland för att lämna in din jobbansökan.
Vill du veta mer om Lomma kommun är du välkommen att besöka lomma.se
