Specialistundersköterska till Husby hemtjänst
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-02-27
Är du utbildad specialistundersköterska och redo för nästa steg i din karriär? Då kan du vara vår nya kollega. Vi söker en specialistundersköterska där ditt fokus ligger på att utveckla arbetssätt med individens behov och förmåga i centrum.
Vår arbetsplats ligger i Husby, nära både villaområdet i Skogstorp och landsbygden i Hållsta/Näshulta. I våra nya och moderna lokaler samarbetar vi nära med Mesta hemtjänst. Det innebär att vi har flera gruppledare på plats och nära kontakt med annan personal via Mesta hemtjänst. Du jobbar i ett kluster som består av Husby, Hällby och Mesta. Din bas är i Husby. Ibland behöver du hjälpa till i de andra områdena när det finns behov.
Vi är också stolta över vårt nära samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Nästan allt arbete sker i bil vilket innebär att du har reflektionstid mellan brukarna. Du kommer att vara en del av en engagerad arbetsgrupp med hög kompetens. Vi är ett härligt gäng som trivs på jobbet. Vi har roligt tillsammans och har stort fokus på att göra skillnad för våra äldre.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Utifrån din fördjupade kunskap vägleder och stödjer du dina kollegor i det dagliga arbetet. Det kan vara bedömningar i olika komplexa omvårdnadssituationer som exempelvis bemötande, förhållningssätt, dokumentation, genomförandeplaner och personcentrerad omvårdnad. Hos oss får du möjlighet att handleda studenter och elever. Du är även ett stöd till fast omsorgskontakt och övrig omvårdnadspersonal. En viktig del i arbetet är att planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser och här hjälps vi åt som enhet att utveckla vår verksamhet framåt. Du är specialistundersköterska och utför även undersköterskeuppgifter.
På sikt ser vi gärna att du vill kliva in i rollen som teamledare för att säkerställa ett strukturerat, kvalitetssäkrat och samordnat arbete inom hemtjänsten. Det innebär bland annat att du kommer att hålla i avstämningar som inkluderar teammöten, kvalitetssäkring och uppföljningar med bistånd, hälso- och sjukvården såväl som chef. Du jobbar cochande med dina kollegor i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistundersköterska. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg samt dokumentationsvana. Mycket av din arbetsdag spenderas i en bil och därför vill vi att du har ett B-körkort. Du behöver vara bekväm med landsbygdskörning och vara öppen för att ta emot delegeringar.
Att skapa goda relationer och ett bra bemötande för både brukare, anhöriga och kollegor sitter i din ryggrad. Eftersom du handleder och stöttar kollegor i deras arbeten vågar du ta egna beslut och hitta lösningar. Under tillfällen där press eller stress finns är du den lugna och trygga personen.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9766655