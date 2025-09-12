Specialistundersköterska med inriktning demens
Malmö kommun / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252094
Nu har du chansen att växa i en ny spännande och meningsfull roll som specialistundersköterska med inriktning demens inom ordinärt boende!
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad för våra Malmöbor. Tillsammans värnar vi om att göra verklig skillnad i människors liv och få dem att känna att varje dag är viktigast.
Följ med oss och var en del av denna meningsfulla resa!Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som specialistundersköterska inom demens kommer du, utöver för undersköterska vanligt förekommande arbetsuppgifter, ansvara för specifika fördjupnings-, resurs- och ombudsuppdrag. Du ska initiera och leda kvalitets- och verksamhetsförbättringar inom demensområdet samt leda och medverka till utveckling av personcentrerad omvårdnad och anhörigstöd.
Att bidra till utvecklings- och forskningsarbetet inom demensområdet samt basera omvårdnadsinsatser på evidensbaserad praktik blir också en del av dina arbetsuppgifter.
Du ska samverka med arbetsgruppen, legitimerad personal och andra samverkanspartners samt delta aktivt i aktuella nätverk. Som specialistundersköterska stödjer du kollegor, både praktiskt och teoretiskt, inom ramen för demensområdet i social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Du kommer att vara en handledare/mentor för kollegor och stundenter samt agera stöd till asvarig chef i utvecklingen inom demensområdet.KvalifikationerKvalifikationer
• Undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel
• Handledarutbildning (minimum VO-college steg 2 eller likvärdig)
• Examensbevis från eftergymnasial utbildning omfattande minst 200 YH eller minst 60 HP. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot demens.
• 5 års arbetslivserfarenhet inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
• Dokumenterad kunskap, färdighet och erfarenhet i ett eller flera specialistområden inom hälsovård, sjukvård eller social omsorg.
• Van att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system.
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Specifik arbetslivserfarenhet från demensområdet
• Systemvana från rådande verktyg - exempelvis LifeCare, Procapita, Flexite, Senior Alert och BPSD
• Kan cykla
Som person är du självgående och tar ansvar för din uppgift, är bra på att själv strukturera ditt angreppssätt och har en förmåga att driva dina processer vidare. Du har lätt för att anpassa ditt sätt att förmedla budskap beroende på människors olika förutsättningar.
Utifrån din specialistkunskap förstår du särskilt bra de fackmässiga aspekterna av arbetet och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap för att på så sätt vara en kunskapsresurs för andra.
Att värdesätta olikheter och förstå hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra är en självklarhet för dig.
Om arbetsplatsen
Vi söker nu två specialistundersköterskor, en till Kungsparken, och en till Katrinetorp. Enheterna är två av sju olika enheter inom ordinärt boende.
I ansökan får du möjlighet att ange vilket område du föredrar via urvalsfrågorna.
En av tjänsterna tillhör enhet Katrinetorp och du kommer vara placerad på sektion Gullviksborg som utgår från Västra Hindby 8 och 14. Sektionen ingår i Resursområdet Västra Hindby, där du förväntas stötta verksamheterna på Gullviksborg, Nydala, Ormvråken och Söderkulla.
Den andra tjänsten tillhör enheten Kungsparken. Sektionen ingår i Resursområdet Pildam, där du förväntas stötta verksamheterna på Fågelbacken, Hästhagen och Solbacken.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi att be om ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära detta utdrag via en blankett på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag visar du det för den rekryterande chefen.
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur.
Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Naya Norén naya.noren@malmo.se 0768-839717 Jobbnummer
9506553