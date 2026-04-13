Specialistundersköterska inriktning demens
På Ginstgården handlar vardagen om att skapa trygghet, igenkänning och meningsfulla stunder varje dag. Därför söker vi nu en undersköterska med inriktning demens och kognitiv sjukdom. Vi drivs av Bräcke diakoni, en idéburen organisation som arbetar för ett medmänskligare samhälle. Hos oss får du göra skillnad med din kunskap och genom att vara ett viktigt stöd för både boende och kollegor.
Din roll
Som specialistundersköterska arbetar du nära de boende och bidrar med fördjupad kompetens inom demensvård. Du är en trygg person i vardagen för de boende, samtidigt som du stöttar teamet i bemötande, arbetssätt och utveckling inom demensområdet.
I rollen ingår bland annat att:
ge stöd till boende i deras vardag och stärka deras egna förmågor
bidra till personcentrerad demensvård
forma aktiviteter som skapar mening i vardagen
dela din kunskap och vid behov handleda kollegor
arbeta aktivt med BPSD och Senior Alert
Vem vi söker
Vi söker dig som ärundersköterska och som vill vara med och skapa livskvalitet för personer som lever med demenssjukdom. Du är empatisk, lyhörd och intresserad av människors livsberättelser. Med dina kunskaper inom demenssjukdom bidrar du både i det dagliga omsorgsarbetet och i utvecklingen av verksamheten tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Vidareutbildning till specialistundersköterska inom demens
Erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom / kognitiv sjukdom
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Kompetens inom om BPSD och palliativ vård
Erfarenhet av handledning
Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården
På Ginstgården tar vi emot äldre med kognitiv sjukdom och arbetar rehabiliterande och hälsofrämjande dygnet runt. Vi utgår alltid från det friska och vill ge våra boende ett gott åldrande, där varje möte visar på den omtanke och värdegrund som kännetecknar oss. Därför fokuserar vi på att erbjuda vällagad mat, musik och aktiviteter som ger mening i vardagen för både boende och personal.
Här kan du läsa mer om verksamheten och hur vi jobbar: Bräcke vård- och omsorgsboende Ginstgården
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Hos oss blir du del av en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen.
Hos oss får du:
Arbeta i en idéburen stiftelse där överskott återinvesteras i verksamheten
Möjlighet till delaktighet och påverkan i en organisation med korta beslutsvägar
Trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, föräldralön, extra semesterdagar med ålder och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad för människor
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni
, http://www.brackediakoni.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster
Bräcke Västergårdsväg 5 (visa karta
)
418 77 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef 0322-280190 Jobbnummer
9851733