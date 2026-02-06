Specialistundersköterska Barn till Barnprovtagningen
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Vi söker en undersköterska med specialisering inom barn och ungdom till vår barnprovtagning på Östra sjukhuset, område 4.
Verksamhetsområdet Klinisk kemi, som provtagningen är en del av, är ett miljöcertifierat och ackrediterat laboratorium. Vi på provtagningen sätter stort värde på kvalitet och att vara bäst på provtagning och preanalys!Dina arbetsuppgifter
På enheten, som har provtagningar på sex sjukhus i Göteborg, arbetar ett fyrtiotal undersköterskor, labtekniker, biomedicinska analytiker samt en sjuksköterska. Tillsammans ger vi bästa service till våra patienter. På barnprovtagningen arbetar tre medarbetare och vi utför framförallt kapillär och venös provtagning. Vi utför, som en av få provtagningar i Sverige, även provtagning och analys av svett. Du kommer att ha många och korta patientmöten varje dag. Vi arbetar även med information och utbildning på avdelningar, svarar i telefon och bokar patienter.
Kontinuerlig utveckling av verksamheten är viktig för oss! Det gäller till exempel vilka tjänster vi kan erbjuda, hur vi kan göra det och vilken hjälp vi kan få av digitalisering. Vår arbetstid är vardagar kl 07.00-15.45. Eftersom vi har flest patienter på morgon och förmiddag är det ett krav att du kan starta din arbetsdag kl 07.00 varje dag. Vi arbetar vardagar och dagtid, vilket innebär att vi inte har OB eller DRW-tillägg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med specialisering inom barn- och ungdomsmedicin. Krav är att du har god och dokumenterad erfarenhet av provtagning på barn.
Vi söker dig som är en glad, trygg och flexibel person som tycker om att göra patientens vårdupplevelse lite bättre!
Arbetet kräver god interaktions- och kommunikationsförmåga eftersom du kommer ha mycket kontakt internt med olika vårdenheter och med patienter. Det innebär att du behöver tala flytande svenska och behärska att skriva texter på svenska.
Du behöver ha ett gott omdöme och självständigt kunna ansvara för arbetsuppgifter.
Hos oss arbetar vi utifrån sjukhusets värdegrund "Tillsammans FÖR patienten MED patienten" och söker därför dig som är bra på att samarbeta samt har ett engagerat och positivt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
