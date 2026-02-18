Specialistsjuksköterska inom psykiatri Sala
Randstad AB / Sjuksköterskejobb / Sala Visa alla sjuksköterskejobb i Sala
2026-02-18
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Sala
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu för kunds räkning en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Vår kund driver en psykiatri- och beroendemottagning och befinner sig just nu i en expansiv och spännande fas.
Uppdraget är perfekt för dig som söker flexibilitet, då behovet sträcker sig upp till halvtid (50 %) med möjlighet till anpassning utifrån verksamhetens behov.
Omfattning: Upp till 50 %, vid behov.
Ort: Sala.
Start: Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan.
Ansvarsområden
I rollen som specialistsjuksköterska kommer du att arbeta med patienter inom psykiatri och beroendevård. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Självständiga bedömningar och uppföljningar av patienter.
Samarbete i tvärfackliga team för att säkerställa högsta vårdkvalitet.
Medicinska insatser och samtalsstöd kopplat till psykiatrisk vård och beroendeproblematik.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri.
Erfarenhet av arbete på psykiatrisk mottagning eller inom beroendevård är meriterande.
Trygg i din yrkesroll och förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9750930