Specialistläkare ÖNH

Anställningsannons - ÖNH-läkare till Serafens Specialistmottagning
Vill du arbeta i en modern och patientfokuserad specialistmottagning mitt i centrala Stockholm? Vi på Serafens Specialistmottagning söker nu en engagerad och kompetent ÖNH-läkare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
Serafens Specialistmottagning är en väletablerad mottagning med bred specialistkompetens och ett starkt fokus på kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet i vården. Vi arbetar i moderna lokaler och har ett nära samarbete mellan olika professioner för att säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter. Vi har bedriver både mottagning och dagkirurgi inom ramen för vårdval. ( På uppdrag av Region Stockholm)
Vi är en läkarstyrd mottagning.Dina arbetsuppgifter
Som ÖNH-läkare hos oss kommer du att:
* Delta i utvecklingen av mottagningens medicinska arbete
* Handleda vid behov (ST- läkare) samt bidra till kunskapsutbyte inom verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar
* Har svensk läkarlegitimation
* Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt bemötande
* Har god samarbetsförmåga
Vi erbjuder
* En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
* Stor möjlighet att forma ditt arbete
* Flexibla arbetstider måndag- fredag och god balans mellan arbete och fritid
* Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Finns även möjlighet för tillfälliga inhopp såsom dagar och veckor.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Placering
Stockholm, Serafens Specialistmottagning, Serafimerlasarettet.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Vi har löpande intervjuer.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.jacob.lien@serafen.nuann.abrahamsson@serafen.nu
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
