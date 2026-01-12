Specialistläkare inom onkologi
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar huserar i den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg. Verksamheten har moderna lokaler med enkelrum, nya informations- och kommunikationstekniska system samt åtskilda professionella och publika flöden. Den nya byggnaden har utrustats med den senaste medicintekniska utrustningen, exempelvis Sveriges första MR-linac som kombinerar linjäraccelerator med bilddiagnostik. Nybyggnationen ger oss nya möjligheter att samlokalisera verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar tillsammans med verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum, vilket ger nya samverkansmöjligheter med stor potentiell patientnytta.
Ditt uppdrag
Som specialistläkare inom verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar, kommer du att arbeta inom sektion onkologi. Dina uppgifter kommer att bestå av arbete inom öppen och slutenvård. Sektionen består av två slutenvårdsavdelningar, en utrednings- och en behandlingsavdelning och en onkologisk mottagning. Sektionens läkare bemannar också verksamhetsområdets strålbehandlingsavdelning. Forskningsaktiviteten är hög och inom verksamheten finns också en dedikerad klinisk forsknings- och utvecklingsenhet.
Med närhet till universitetet öppnas möjligheten för dig att delta i forskning och utveckling inom ditt område. Även om sjukhuset är stort, är avståndet mellan våra olika specialistområden aldrig långt. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med kollegor och patienter samt genom handledning av medicinstuderande. Tillsammans skapar vi en utmanande och utvecklade arbetsplats där frihet under ansvar är en självklar del.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Du som söker är specialist inom onkologi. Intresse och erfarenhet av behandling av bröstcancer och Sarkom är meriterande. Du är intresserad av forskning, och kommer att ingå i konsultkedja inom region Mellansverige där vi för närvarande har nära samarbete med Falun, Gävle och Eskilstuna. Du kan ta initiativ och starta aktiviteter samt fatta beslut. Du har en god samarbetsförmåga och lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
Din kompetens
Du är trygg i dig själv, har god självinsikt och förmåga att skilja mellan det personliga och det professionella. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer framåt på ett strukturerat och självständigt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt inom givna tidsramar. Du har dessutom en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situationer utan att själv ta över deras känslor.
Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Michael Bergqvist, Sektionschef michael.bergqvist@akademiska.se
018-617 47 46
Georg Holgersson, Bitr. Sektionschef georg.holgersson@akademiska.se
018-617 16 70
Facklig kontaktperson, Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
