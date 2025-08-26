Specialistläkare hudmottagning bemanning Simrishamn
2025-08-26
Om oss
Capio Bemanning erbjuder flexibla och varierande bemanningsuppdrag för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare inom områdena Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende, närakuter och Primärvård.
Din roll
Vi söker en specialistläkare till mottagningen på Capios närsjukhus i Simrishamn. Uppdraget är måndag till fredag 08-16 med start omgående och sträcker sig 4-6 veckor. Vi ser gärna att du kan ta hela perioden men det kan även vara intressant med enstaka veckor. Du kan både fakturera via eget bolag såväl som arbeta som timanställd direkt via Capio Bemanning.
Vi erbjuder dig
En trygg uppdragsgivare med fler än 15 000 anställda i Sverige
En kontaktperson på Capio Bemanning som finns där för dig, före, under och mellan uppdragen
Marknadsmässig ersättning
Flexibilitet, arbeta under kortare eller längre perioder
Uppdrag som speglar din kompetens
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet!
Om dig
Vi söker dig som är specialist i dermatologi och har erfarenhet av mottagningsarbete. Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift, är en god kommunikatör och trygg i din yrkesroll. På Capio lägger vi stor vikt vid social kompetens och förmågan att arbeta självständigt som att vara en del av ett arbetslag.
Som konsult är du trygg i dig själv och i din profession och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan så kontaktar vi dig för närmre information om uppdraget.
Publicerat: 2025-08-13
