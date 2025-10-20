Specialistläkare
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2025-10-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du intresserad av specialiserad barnsjukvård inom öppenvård och vill vara med och bidra i vårt team? Välkommen till oss, vi söker ny kollega!Publiceringsdatum2025-10-20Om företaget
Viskans Barn- och ungdomsmedicinska mottagning ligger belägen centralt i Borås och är en öppenvårdsmottagning för barn samt unga och har ett befolkningsunderlag på cirka 26 000 barn.
Det pågår just nu en sammanslagning av Viskan och Ulricehamns barnmottagningar som ska bli till en enhet i Borås.
På vår mottagning arbetar specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnpsykolog, barndietister och medicinska sekreterare, som har lång erfarenhet av barnsjukvård. Vi arbetar mycket i team runt patienten, där varje profession bidrar med sin specialistkompetens. Hos oss utreds samt behandlas barn och ungdomar mellan 0-18 år med alltifrån astma och allergi till magtarmsjukdom, obesitas, epilepsi, andra neurologiska frågeställningar samt utvecklings- och tillväxtavvikelser. Vi har likaså det medicinska ansvaret för barn med olika syndrom. I de fall det behövs har vi även ett nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped som också kan delta på teambesök.
Om arbetet
Som specialistläkare inom Barn- och ungdomsmedicin erbjuder vi dig ett varierande och stimulerande mottagningsarbete. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och övriga professioner. Hos oss arbetar vi utpräglat i team. Våra remittenter är huvudsakligen vårdcentralerna, BVC, skolhälsovård och sjukhusets akutmottagning. Men det är även i allt större utsträckning specialistmottagningarna inne på sjukhuset som remitterar över barn för fortsatt omhändertagande hos oss. Detta är som ett led i omställningen till nära vård. Vi erbjuder även akuttider för de minsta barnen upp till 6 månaders ålder och frågeställningarna kan då röra sig om akuta andningsbesvär, infektioner eller failure to thrive, där man önskar en snabb bedömning. Hos oss kommer ST-läkare kontinuerligt för randning och handledning av ST-läkare är en del av det dagliga arbetet. Möjlighet ges till egen utveckling såväl individuellt som tillsammans med gruppen. Vi har ett gott samarbetsklimat, nöjda patienter och ett omväxlande arbete. Här får du möjlighet att vara med och utforma hur arbetet skall utföras.
I vårt uppdrag ingår det arbete med Specialist-BVC och även Småbarnsteam. Samverkansformen Tidig upptäckt - Tidig insats, bygger på att små barn med behov av insatser från flera aktörer kartläggs i ett tvärprofessionellt team med representanter från primärvård, specialistvård och kommun. Verksamheten är öppen vardagar måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som har en specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin och har ett intresse för att upprätthålla en bred allmänpediatrisk kompetens. Som person bidrar du till en god arbetsmiljö och ett gott samarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som exempelvis samarbetsförmåga, helhetssyn, flexibilitet och ansvarstagande. Du har lätt för att skapa förtroende hos patienter och vårdnadshavare. Du ser det som självklart att ha ett gott bemötande och professionellt förhållningssätt mot såväl patienter som medarbetare.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. När du söker tjänsten vill vi att du bifogar legitimation och specialistbevis med din ansökan.
Funderar du på att kombinera jobbet med annan enhet finns det utrymme för dialog kring det.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5702". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Viskan Borås Kontakt
Victoria Gerdin, Enhetschef 0700-825360 Jobbnummer
9563758