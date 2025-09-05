Specialist undersköterska
2025-09-05
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Som specialistundersköterska arbetar du nära personer med kognitiv sjukdom och är ett viktigt stöd genom sjukdomens olika faser. Du ansvarar för omvårdnad, samordnar insatser och fungerar som kontaktperson för brukaren. I rollen ingår även att handleda kollegor i frågor som rör bemötande, etik och arbete med BPSD. Du samarbetar med sjuksköterska och annan legitimerad personal och bidrar aktivt till utveckling och kvalitetssäkring inom verksamheten.Kvalifikationer
Är utbildad undersköterska med specialistkompetens inom demens/kognitiv svikt.
Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller demensvård.
Är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.
Har ett genuint intresse för att utveckla vården för personer med kognitiv sjukdom.
Vi tillämpar utdrag ur belastningsregister innan anställning.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "113/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Enhetschef
Åsa Ek asa.ek@horby.se 0415-378080 Jobbnummer
